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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/obstrel-1773924590.html
ЛНР: обстрел по поселку Пионерское вели из минометов калибра 120 мм
ЛНР: обстрел по поселку Пионерское вели из минометов калибра 120 мм - РИА Новости, 20.02.2022
ЛНР: обстрел по поселку Пионерское вели из минометов калибра 120 мм
Обстрел по поселку Пионерское в самопровозглашенной Луганской народной республике, в результате которого погибли два человека, велся из запрещенных минскими... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:11
2022-02-20T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
в мире
сцкк
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Обстрел по поселку Пионерское в самопровозглашенной Луганской народной республике, в результате которого погибли два человека, велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики нанесли артиллерийский удар по посёлку, вследствие чего два человека погибли, по меньшей мере 5 домов были разрушены, один сгорел полностью."20 февраля 2022 г. вооруженные формирования Украины (ВФУ) грубо нарушив международное гуманитарное право цинично обстреляли жилые дома в поселке Пионерское с применением минометов калибра 120мм, вследствие чего погибло два мирных жителя Республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "ЛАДА" и еще несколько получили повреждения", - говорится в заявлении представительства ЛНР в СЦКК, опубликованного по итогам анализа обнаруженных на месте обстрела фрагментов примененных боеприпасов и повреждений.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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луганская народная республика
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Ольга Филиппова
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, в мире, сцкк
16:11 20.02.2022 (обновлено: 16:38 20.02.2022)
 
ЛНР: обстрел по поселку Пионерское вели из минометов калибра 120 мм

ЛНР в СЦКК: обстрел по поселку Пионерское вели из минометов калибра 120 мм

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Обстрел по поселку Пионерское в самопровозглашенной Луганской народной республике, в результате которого погибли два человека, велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики нанесли артиллерийский удар по посёлку, вследствие чего два человека погибли, по меньшей мере 5 домов были разрушены, один сгорел полностью.
"20 февраля 2022 г. вооруженные формирования Украины (ВФУ) грубо нарушив международное гуманитарное право цинично обстреляли жилые дома в поселке Пионерское с применением минометов калибра 120мм, вследствие чего погибло два мирных жителя Республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "ЛАДА" и еще несколько получили повреждения", - говорится в заявлении представительства ЛНР в СЦКК, опубликованного по итогам анализа обнаруженных на месте обстрела фрагментов примененных боеприпасов и повреждений.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
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16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ миреСЦКК
 
 
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