https://ria.ru/20220220/obstrel-1773858029.html

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта крупнокалиберными минами

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта крупнокалиберными минами - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта крупнокалиберными минами

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Докучаевск с использованием запрещенных Минскими соглашениями мин калибром 120 миллиметров, говорится в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T06:48

2022-02-20T06:48

2022-02-20T06:55

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Докучаевск с использованием запрещенных Минскими соглашениями мин калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что ВСУ выпустили шесть мин.До этого, по информации представительства самопровозглашенной республики в СЦКК, с полуночи украинские силовики обстреляли территорию ДНР 17 раз. Всего ВСУ выпустили 198 снарядов с применением мин и снарядов калибром 120 и 122 миллиметров.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики приступили к эвакуации женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации Организации объединенных наций, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию ситуации обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, накачивающие Украину вооружениями и посылающие туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки военных средств, так как это может спровоцировать Киев на авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, москва, донбасс