https://ria.ru/20220220/obse-1773927551.html

Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ

Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ - РИА Новости, 20.02.2022

Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ

Польша по просьбе Украины созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ, сообщил представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасиньский. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:30

2022-02-20T16:30

2022-02-20T16:30

в мире

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Польша по просьбе Украины созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ, сообщил представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасиньский."По просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - написал дипломат в Twitter. Он уточнил, что пригласил к участию в заседании специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена и руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халита Чевика.Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20220219/postpredstvo-1773833252.html

https://ria.ru/20220219/zakharova-1773814680.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, обсе, нато, польша, киев, владимир зеленский, украина