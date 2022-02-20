Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ
Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Польша по просьбе Украины созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ, сообщил представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасиньский.
"По просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - написал дипломат в Twitter. Он уточнил, что пригласил к участию в заседании специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена и руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халита Чевика.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Опубликовано: Екатерина Зайцева