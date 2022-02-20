https://ria.ru/20220220/nevstuplenie-1773869999.html
Украина может оказаться от НАТО. Есть одно условие
Экс-депутат Рады рассказал, что хочет Украина за отказ от вступления в НАТО - РИА Новости, 20.02.2022
Украина может оказаться от НАТО. Есть одно условие
Киев может продать нейтральный статус Украины, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:24
2022-02-20T09:24
2022-02-20T15:05
в мире
украина
нато
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770320118_0:178:3072:1905_1920x0_80_0_0_4d9965fe484ae14bb10699bfdde60c0d.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Киев может продать нейтральный статус Украины, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.Депутат убежден, что причину происходящего необходимо искать в 2014 году, когда идея о вступлении Украины в НАТО использовалась в качестве раздражителя России.Однако сейчас в Киеве наконец осознали, что ни Вашингтон, ни Лондон не будут воевать за их территорию, поэтому пытаются найти новую формулу безопасности, добавил Килинкаров."Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому что ущерб, нанесенный украинской экономике, никто компенсировать не собирается", — заключил он.Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773807386.html
https://ria.ru/20220218/ukraina-1773525533.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770320118_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cd02c2defdfbb3c29474291d4177202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, верховная рада украины
09:24 20.02.2022 (обновлено: 15:05 20.02.2022)
Экс-депутат Рады рассказал, что хочет Украина за отказ от вступления в НАТО
Экс-депутат Рады Килинкаров: Украина откажется от вступления в НАТО за большие деньги
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Киев может продать нейтральный статус Украины, рассказал в интервью изданию "Украина.ру"
бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
"Те заявления, которые звучали из уст посла Украины в Британии господина Пристайко, это не просто слова, <…> этот человек понимает, в какой ситуации мы оказались в результате той абсолютно провальной внешней политики властей", — сказал он.
Депутат убежден, что причину происходящего необходимо искать в 2014 году, когда идея о вступлении Украины в НАТО
использовалась в качестве раздражителя России.
Однако сейчас в Киеве наконец осознали, что ни Вашингтон, ни Лондон не будут воевать за их территорию, поэтому пытаются найти новую формулу безопасности, добавил Килинкаров.
"Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому что ущерб, нанесенный украинской экономике, никто компенсировать не собирается", — заключил он.
Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.
Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Опубликовано: Влада Икрамова