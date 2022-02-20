https://ria.ru/20220220/nevstuplenie-1773869999.html

Украина может оказаться от НАТО. Есть одно условие

Экс-депутат Рады рассказал, что хочет Украина за отказ от вступления в НАТО - РИА Новости, 20.02.2022

Украина может оказаться от НАТО. Есть одно условие

Киев может продать нейтральный статус Украины, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:24

2022-02-20T09:24

2022-02-20T15:05

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нато

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Киев может продать нейтральный статус Украины, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.Депутат убежден, что причину происходящего необходимо искать в 2014 году, когда идея о вступлении Украины в НАТО использовалась в качестве раздражителя России.Однако сейчас в Киеве наконец осознали, что ни Вашингтон, ни Лондон не будут воевать за их территорию, поэтому пытаются найти новую формулу безопасности, добавил Килинкаров."Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому что ущерб, нанесенный украинской экономике, никто компенсировать не собирается", — заключил он.Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220219/ukraina-1773807386.html

https://ria.ru/20220218/ukraina-1773525533.html

украина

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, нато, верховная рада украины