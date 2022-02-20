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Украина может оказаться от НАТО. Есть одно условие
Экс-депутат Рады рассказал, что хочет Украина за отказ от вступления в НАТО - РИА Новости, 20.02.2022
Украина может оказаться от НАТО. Есть одно условие
Киев может продать нейтральный статус Украины, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:24
2022-02-20T15:05
в мире
украина
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Киев может продать нейтральный статус Украины, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.Депутат убежден, что причину происходящего необходимо искать в 2014 году, когда идея о вступлении Украины в НАТО использовалась в качестве раздражителя России.Однако сейчас в Киеве наконец осознали, что ни Вашингтон, ни Лондон не будут воевать за их территорию, поэтому пытаются найти новую формулу безопасности, добавил Килинкаров."Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому что ущерб, нанесенный украинской экономике, никто компенсировать не собирается", — заключил он.Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773807386.html
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Влада Икрамова
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в мире, украина, нато, верховная рада украины
09:24 20.02.2022 (обновлено: 15:05 20.02.2022)
 
Экс-депутат Рады рассказал, что хочет Украина за отказ от вступления в НАТО

Экс-депутат Рады Килинкаров: Украина откажется от вступления в НАТО за большие деньги

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Киев может продать нейтральный статус Украины, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

"Те заявления, которые звучали из уст посла Украины в Британии господина Пристайко, это не просто слова, <…> этот человек понимает, в какой ситуации мы оказались в результате той абсолютно провальной внешней политики властей", — сказал он.

Депутат убежден, что причину происходящего необходимо искать в 2014 году, когда идея о вступлении Украины в НАТО использовалась в качестве раздражителя России.
Однако сейчас в Киеве наконец осознали, что ни Вашингтон, ни Лондон не будут воевать за их территорию, поэтому пытаются найти новую формулу безопасности, добавил Килинкаров.
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"Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому что ущерб, нанесенный украинской экономике, никто компенсировать не собирается", — заключил он.
Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.
Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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Опубликовано: Влада Икрамова
 
В миреУкраинаНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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