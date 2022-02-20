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В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022

В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T04:26

2022-02-20T04:26

2022-02-20T04:48

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков Украины за 19 февраля, в том числе с применением тяжёлого вооружения.Как следует из данных представительства, для обстрелов были также использованы запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

москва

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, москва, донбасс