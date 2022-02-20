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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/narusheniya-1773854162.html
В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T04:26
2022-02-20T04:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
москва
донбасс
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков Украины за 19 февраля, в том числе с применением тяжёлого вооружения.Как следует из данных представительства, для обстрелов были также использованы запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, москва, донбасс
04:26 20.02.2022 (обновлено: 04:48 20.02.2022)
 
В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков Украины за 19 февраля, в том числе с применением тяжёлого вооружения.
"За истекшие сутки 19 февраля 2022 года, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения, в том числе с применением тяжелого оружия", — говорится в заявлении.
Как следует из данных представительства, для обстрелов были также использованы запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМоскваДонбасс
 
 
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