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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220220/moldova-1773516133.html
Загадочная Молдова: гид по самой неизведанной стране Европы
Загадочная Молдова: гид по самой неизведанной стране Европы - РИА Новости, 20.02.2022
Загадочная Молдова: гид по самой неизведанной стране Европы
Долгое время Молдова была практически неизвестна туристам. А ведь здесь живописная природа, интересная архитектура, вкусная еда и отличное вино. Сейчас... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T08:00
2022-02-20T08:04
туризм
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маршруты - туризм
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Ольга Кабанова. Долгое время Молдова была практически неизвестна туристам. А ведь здесь живописная природа, интересная архитектура, вкусная еда и отличное вино. Сейчас направление активно развивается, визы не нужны и условия въезда нестрогие. О том, почему эта страна может стать открытием даже для опытных путешественников, где нужно обязательно побывать и что попробовать, — в материале РИА Новости.Виноваты винаТуристы, посетившие Молдову, часто называют ее новой Грузией. По мнению гида-экскурсовода Ирины Мироник, сравнение появилось из-за вина."Оно у нас во всех уголках страны, — объясняет она. — Где-то домашнее, где-то производственное, но подают его всегда с душой".О том, что напитки здесь отличного качества, россияне обычно узнают, только побывав в местных винодельнях или ресторанах. "Страна производит достойные вина европейского уровня, при этом уделяя внимание автохтонным сортам — "Фетяска нягра", "Рара нягра". На российский рынок, к сожалению, поставляют в основном бюджетные напитки. Возможно, причина в том, что потребитель готов покупать молдавское вино, только если оно совсем недорогое", — рассказывает Наталья Кузнецова, соавтор тура "Букет Молдавии: дегустируем молдавскую архитектуру".Чтобы компенсировать эти пробелы, для туристов в последнее время устраивают много энотуров. По словам Ирины Мироник, съездить однозначно стоит, ведь за последние десять лет качество местного напитка улучшилось в несколько раз."Наши виноделы смело экспериментируют, завоевывают уважение у гурманов и зарубежных ценителей, — говорит она. — Сейчас в Молдове около 190 производителей. Многие строят заводы по типу европейских, принимают туристов, организуют экскурсии с дегустацией".Мироник особенно советует два места: подвалы Крикова (Criciva) и Малые Милешты (Milestii Mici). Они входят в Книгу рекордов Гиннесса как самые длинные в мире (200 и 120 километров), здесь огромная коллекция напитков из разных уголков планеты. Самой старой бутылке иерусалимского вина уже 120 лет.Внутри — не только производственные цеха, склады вин и дегустационные залы, но и кинотеатр, фотозоны, музеи и даже церковь. Пешком все не обойдешь, поэтому возить по бесконечным лабиринтам на глубине до 80 метров под землей вас будут на электрокаре. Бронировать экскурсию лучше заранее: день в день мест может не оказаться.Помимо производства, виноделы строят гостиницы, открывают кафе. На пару ночей остановиться можно, например, в Et Cetera (номер на двоих на сутки обойдется в 2300 леев в высокий сезон — около девяти тысяч рублей) или в шато Mimi (от 3500 леев — 15 тысяч рублей).Если пригласят, попробовать вино можно дома у местных. Молдаване, по словам Ирины, — народ очень гостеприимный."Здесь прямо как на Кавказе: всегда позовут в дом, накроют стол. Есть такая традиция в селе — встречать каждого гостя бокальчиком вина. Не отказывайтесь, даже если не пьете, — нужно хотя бы пригубить", — объясняет она."Будут поить вином, пока сами не захотите уйти. Иногда туристы пропадают на неделю или две, — рассказывает гид компании Azbuka Travel Федор Евстигнеев. — Становятся полноценными членами семьи, ходят на свадьбы, крестины".А вот с местными девушками флиртовать не принято, добавляет он. Знакомиться разрешают только через друзей или родственников.Архитектурная "дегустация"Помимо винных, набирают популярность и архитектурные туры. Достопримечательностей много — музей под открытым небом Старый Орхей, город Сороки с крепостью, село Верхние Кугурешты с храмом, построенным по проекту Алексея Щусева.Наталья Кузнецова называет такие поездки "дегустацией молдавской архитектуры". С древними поселениями, как и с вином, знакомиться нужно неспешно и вдумчиво. В Старом Орхее, например, люди впервые обосновались 40 тысяч лет назад. Свой след там оставили фракийцы, даки, татары. Сохранились некрополи, скиты, пещеры и городища.Уникальная достопримечательность города Сороки на берегу Днестра, — средневековая круглая крепость XV века, аналогов которой нет в Восточной Европе. Сороки еще называют "городом цыган". Но здесь этот народ не кочевой — живут в роскошных особняках с большими балконами и панорамными окнами. Интересна и церковь Святой Троицы архитектора Щусева в Верхних Кугурештах: хотя построили ее в начале XX века, "рваный" камень придает зданию средневековый колорит.Вместо гор — холмыСтоимость экскурсионных туров по Молдове — от 25 тысяч рублей за трехдневную поездку без авиаперелета. Но можно "сконструировать" путешествие самостоятельно, так удобнее смотреть страну. Плюс такой поездки — в свободе. По словам гида Ирины Мироник, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями, достаточно трех-четырех дней. Но лучше приезжать хотя бы на неделю.Для начала прогуляйтесь по Кишиневу — столице республики. Загляните в Музей этнографии и естественной истории Молдовы: там хранится настоящий скелет мастодонта — вымершего животного, похожего на слона с огромными клыками.Теплый и солнечный день хорошо провести в дендрарии, в саду Академии наук или парке развлечений "Валя Морилор" ("Долина мельниц") с искусственным озером, аттракционами и песчаным пляжем. Можно зайти и в дом, где с 1820 по 1823-й жил во время ссылки Александр Пушкин. Здесь он написал "Песнь о вещем Олеге", "К Чаадаеву", балладу "Черная шаль" и еще около 80 стихотворений и поэм.Сейчас в здании — мебель, книги, посуда и гравюры начала XIX столетия.Обязательно съездите в пещеру "Эмиль Раковица" в 265 километрах от Кишинева. Подземная галерея растягивается на 89 километров — она одна из самых больших в мире.Интересна и Бендерская крепость — памятник архитектуры XVI века. Внутри два музея — истории и средневековых орудий пыток, а еще арбалетно-лучный и пневматический тиры. Туристы называют это сооружение "главной достопримечательностью в Приднестровье".А вот гор в Молдове нет. Зато есть уникальная долина под названием "Сто холмов". Точное их число неизвестно, одни говорят, их несколько сотен, другие — около трех тысяч. Для красивого панорамного вида и лучших кадров выбирайте "Цыганскую гору" — ее считают самой высокой (60 метров).Букет МолдавииГолодным в Молдове остаться сложно. "Самое известное блюдо — мамалыга с мясом, брынзой и сметаной. Называется фриптура, — рассказывает Ирина Мироник. — Мясо может быть любое: телятина, курица, кролик, свинина. Кладут и рыбу".В качестве первого блюда она рекомендует зяму — национальный суп с домашней лапшой. Заказывать надо закуски и соленья (помидоры, баклажаны, арбузы, огурцы) — это, наверное, главная гастрономическая страсть молдаван. Запасы на зиму готовят в каждом доме.Если хочется только перекусить, заказывайте плоский пирожок из теста с начинками из картошки, капусты или творога с зеленью — плацинду.В качестве презента (помимо вина, конечно) отлично подойдут известные еще с советских времен молдавские конфеты "Метеорит", "Птичье молоко", а также ягоды в шоколаде. И обратите внимание на местную керамику.Пускают всехПравила въезда очень простые, говорит представитель туроператора "Ванд" Наталья Кириченко. Россиянам достаточно иметь загранпаспорт (виза не нужна). А также один из "документов здоровья": сертификат о вакцинации (из отечественных подходит только "Спутник V"), справку о перенесенном заболевании, тест на антитела (действителен 90 дней), ПЦР (не старше 72 часов) или антиген (не старше 48 часов). Пускают и при отсутствии этих документов, но условия туристам вряд ли понравятся."Такие граждане, за исключением детей до 12 лет, обязаны заполнить электронную эпидемиологическую карту и соблюдать двухнедельный карантин, — предупреждает Федор Евстигнеев. — Срок можно сократить до семи дней, если сдать ПЦР или экспресс-тест с отрицательным результатом".Носить маски придется в транспорте, магазинах и других общественных местах.Из Москвы до Молдовы добираться удобнее всего самолетом: цены на прямые рейсы в Кишинев стартуют от четырех тысяч рублей с вылетом в конце февраля — начале марта. Лететь меньше двух часов."Особенно привлекательна Молдова с середины апреля до конца октября, — поясняет Федор. — Воздух наполняется ароматом цветущих деревьев, летом расстилаются душистые лавандовые поля". Погода в это время солнечная и комфортная.
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молдавия, маршруты - туризм, маршруты, туризм, туристы, куда поехать, природа, еда, вино, виноделы, виноделие, архитектура, кишинев, сертификат о вакцинации, пцр-тест
08:00 20.02.2022 (обновлено: 08:04 20.02.2022)
 

Загадочная Молдова: гид по самой неизведанной стране Европы

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанк Участники парада национальной одежды, проходящего в рамках празднования Дня независимости Молдавии, в Кишиневе
 Участники парада национальной одежды, проходящего в рамках празднования Дня независимости Молдавии, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Ольга Кабанова. Долгое время Молдова была практически неизвестна туристам. А ведь здесь живописная природа, интересная архитектура, вкусная еда и отличное вино. Сейчас направление активно развивается, визы не нужны и условия въезда нестрогие. О том, почему эта страна может стать открытием даже для опытных путешественников, где нужно обязательно побывать и что попробовать, — в материале РИА Новости.

Виноваты вина

Туристы, посетившие Молдову, часто называют ее новой Грузией. По мнению гида-экскурсовода Ирины Мироник, сравнение появилось из-за вина.
"Оно у нас во всех уголках страны, — объясняет она. — Где-то домашнее, где-то производственное, но подают его всегда с душой".
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВинные бокалы в ресторане
Винные бокалы в ресторане - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Винные бокалы в ресторане
О том, что напитки здесь отличного качества, россияне обычно узнают, только побывав в местных винодельнях или ресторанах.
"Страна производит достойные вина европейского уровня, при этом уделяя внимание автохтонным сортам — "Фетяска нягра", "Рара нягра". На российский рынок, к сожалению, поставляют в основном бюджетные напитки. Возможно, причина в том, что потребитель готов покупать молдавское вино, только если оно совсем недорогое", — рассказывает Наталья Кузнецова, соавтор тура "Букет Молдавии: дегустируем молдавскую архитектуру".
CC BY-SA 3.0 / Sietske / На территории винзавода в поселке Малые Милешты
На территории винзавода в поселке Малые Милешты - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Sietske /
На территории винзавода в поселке Малые Милешты
Чтобы компенсировать эти пробелы, для туристов в последнее время устраивают много энотуров. По словам Ирины Мироник, съездить однозначно стоит, ведь за последние десять лет качество местного напитка улучшилось в несколько раз.
"Наши виноделы смело экспериментируют, завоевывают уважение у гурманов и зарубежных ценителей, — говорит она. — Сейчас в Молдове около 190 производителей. Многие строят заводы по типу европейских, принимают туристов, организуют экскурсии с дегустацией".
CC BY 3.0 / Анатолий Зубанюк / Виноградники в селе Малые Милешты
Виноградники в селе Малые Милешты - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY 3.0 / Анатолий Зубанюк /
Виноградники в селе Малые Милешты
Мироник особенно советует два места: подвалы Крикова (Criciva) и Малые Милешты (Milestii Mici). Они входят в Книгу рекордов Гиннесса как самые длинные в мире (200 и 120 километров), здесь огромная коллекция напитков из разных уголков планеты. Самой старой бутылке иерусалимского вина уже 120 лет.
Внутри — не только производственные цеха, склады вин и дегустационные залы, но и кинотеатр, фотозоны, музеи и даже церковь. Пешком все не обойдешь, поэтому возить по бесконечным лабиринтам на глубине до 80 метров под землей вас будут на электрокаре. Бронировать экскурсию лучше заранее: день в день мест может не оказаться.
CC BY-SA 4.0 / Vadimka / Шато Мими в Молдове
Шато Мими в Молдове - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Vadimka /
Шато Мими в Молдове
Помимо производства, виноделы строят гостиницы, открывают кафе. На пару ночей остановиться можно, например, в Et Cetera (номер на двоих на сутки обойдется в 2300 леев в высокий сезон — около девяти тысяч рублей) или в шато Mimi (от 3500 леев — 15 тысяч рублей).
Если пригласят, попробовать вино можно дома у местных. Молдаване, по словам Ирины, — народ очень гостеприимный.
"Здесь прямо как на Кавказе: всегда позовут в дом, накроют стол. Есть такая традиция в селе — встречать каждого гостя бокальчиком вина. Не отказывайтесь, даже если не пьете, — нужно хотя бы пригубить", — объясняет она.
© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанк

Застолье на районном празднике осени в городе Кишиневе

Застолье на районном празднике осени в городе Кишиневе
1 из 2

Застолье на районном празднике осени в городе Кишиневе

© РИА Новости / Фред Гринберг
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© РИА Новости / И. Зенин / Перейти в фотобанк

Свадебное застолье в Молдавии. Свадьбу сыграли Ион и Мария Крецу из села Кетросы Дрокиевского района

Свадебное застолье в Молдавии
2 из 2

Свадебное застолье в Молдавии. Свадьбу сыграли Ион и Мария Крецу из села Кетросы Дрокиевского района

© РИА Новости / И. Зенин
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1 из 2

Застолье на районном празднике осени в городе Кишиневе

© РИА Новости / Фред Гринберг
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2 из 2

Свадебное застолье в Молдавии. Свадьбу сыграли Ион и Мария Крецу из села Кетросы Дрокиевского района

© РИА Новости / И. Зенин
Перейти в фотобанк
"Будут поить вином, пока сами не захотите уйти. Иногда туристы пропадают на неделю или две, — рассказывает гид компании Azbuka Travel Федор Евстигнеев. — Становятся полноценными членами семьи, ходят на свадьбы, крестины".
А вот с местными девушками флиртовать не принято, добавляет он. Знакомиться разрешают только через друзей или родственников.

Архитектурная "дегустация"

Помимо винных, набирают популярность и архитектурные туры. Достопримечательностей много — музей под открытым небом Старый Орхей, город Сороки с крепостью, село Верхние Кугурешты с храмом, построенным по проекту Алексея Щусева.
CC BY 4.0 / Dave Proffer / Скит "Пештере" в Старом Орхее
Скит Пештере в Старом Орхее - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY 4.0 / Dave Proffer /
Скит "Пештере" в Старом Орхее
Наталья Кузнецова называет такие поездки "дегустацией молдавской архитектуры". С древними поселениями, как и с вином, знакомиться нужно неспешно и вдумчиво.
В Старом Орхее, например, люди впервые обосновались 40 тысяч лет назад. Свой след там оставили фракийцы, даки, татары. Сохранились некрополи, скиты, пещеры и городища.
© AFP 2022 / Sergei GaponКвартал "Цыганский холм" в городе Сороки в Молдове
Квартал Цыганский холм в городе Сороки в Молдове
1 из 4
Квартал "Цыганский холм" в городе Сороки в Молдове
© AFP 2022 / Sergei Gapon
CC BY-SA 4.0 / Baptiste Dauphin / Крепость в городе Сороки
Крепость в городе Сороки
2 из 4
Крепость в городе Сороки
CC BY-SA 4.0 / Baptiste Dauphin /
© AFP 2022 / Sergei GaponДом в квартале "Цыганский холм" в городе Сороки в Молдове
Дом в квартале Цыганский холм в городе Сороки в Молдове
3 из 4
Дом в квартале "Цыганский холм" в городе Сороки в Молдове
© AFP 2022 / Sergei Gapon
© AFP 2022 / Sergei Gapon

Дом в квартале "Цыганский холм" в городе Сороки

Дом в квартале Цыганский холм в городе Сороки в Молдове
4 из 4

Дом в квартале "Цыганский холм" в городе Сороки

© AFP 2022 / Sergei Gapon
1 из 4
Квартал "Цыганский холм" в городе Сороки в Молдове
© AFP 2022 / Sergei Gapon
2 из 4
Крепость в городе Сороки
CC BY-SA 4.0 / Baptiste Dauphin /
3 из 4
Дом в квартале "Цыганский холм" в городе Сороки в Молдове
© AFP 2022 / Sergei Gapon
4 из 4

Дом в квартале "Цыганский холм" в городе Сороки

© AFP 2022 / Sergei Gapon
Уникальная достопримечательность города Сороки на берегу Днестра, — средневековая круглая крепость XV века, аналогов которой нет в Восточной Европе. Сороки еще называют "городом цыган". Но здесь этот народ не кочевой — живут в роскошных особняках с большими балконами и панорамными окнами.
CC BY-SA 3.0 / Adragulean1 / Церковь Архангела Михаила в Кугурештах, построенная по проекту архитектора Алексея Щусева
Церковь Архангела Михаила в Кугурештах, построенная по проекту архитектора Алексей Щусева - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Adragulean1 /
Церковь Архангела Михаила в Кугурештах, построенная по проекту архитектора Алексея Щусева
Интересна и церковь Святой Троицы архитектора Щусева в Верхних Кугурештах: хотя построили ее в начале XX века, "рваный" камень придает зданию средневековый колорит.

Вместо гор — холмы

Стоимость экскурсионных туров по Молдове — от 25 тысяч рублей за трехдневную поездку без авиаперелета. Но можно "сконструировать" путешествие самостоятельно, так удобнее смотреть страну. Плюс такой поездки — в свободе.
CC BY-SA 4.0 / Alex Prodan md / Кишиневский ботанический сад
Кишиневский ботанический сад - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Alex Prodan md /
Кишиневский ботанический сад
По словам гида Ирины Мироник, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями, достаточно трех-четырех дней. Но лучше приезжать хотя бы на неделю.
Для начала прогуляйтесь по Кишиневу — столице республики. Загляните в Музей этнографии и естественной истории Молдовы: там хранится настоящий скелет мастодонта — вымершего животного, похожего на слона с огромными клыками.
Теплый и солнечный день хорошо провести в дендрарии, в саду Академии наук или парке развлечений "Валя Морилор" ("Долина мельниц") с искусственным озером, аттракционами и песчаным пляжем.
© РИА Новости / Анатолий Лыков / Перейти в фотобанкДом-музей А. С. Пушкина в Кишиневе
Дом-музей А.С. Пушкина в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Анатолий Лыков
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Дом-музей А. С. Пушкина в Кишиневе
Можно зайти и в дом, где с 1820 по 1823-й жил во время ссылки Александр Пушкин. Здесь он написал "Песнь о вещем Олеге", "К Чаадаеву", балладу "Черная шаль" и еще около 80 стихотворений и поэм.
Сейчас в здании — мебель, книги, посуда и гравюры начала XIX столетия.
CC BY-SA 4.0 / club "Abis" Chisinau / Пещера "Эмиль Раковица" в Молдове
Пещера Эмиль Раковица в Молдове - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY-SA 4.0 / club "Abis" Chisinau /
Пещера "Эмиль Раковица" в Молдове
Обязательно съездите в пещеру "Эмиль Раковица" в 265 километрах от Кишинева. Подземная галерея растягивается на 89 километров — она одна из самых больших в мире.
Интересна и Бендерская крепость — памятник архитектуры XVI века. Внутри два музея — истории и средневековых орудий пыток, а еще арбалетно-лучный и пневматический тиры. Туристы называют это сооружение "главной достопримечательностью в Приднестровье".
© Фото : официальная страница республики МолдоваДолина "Сто холмов" в Молдове
Долина Сто Холмов в Молдове - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : официальная страница республики Молдова
Долина "Сто холмов" в Молдове
А вот гор в Молдове нет. Зато есть уникальная долина под названием "Сто холмов". Точное их число неизвестно, одни говорят, их несколько сотен, другие — около трех тысяч. Для красивого панорамного вида и лучших кадров выбирайте "Цыганскую гору" — ее считают самой высокой (60 метров).

Букет Молдавии

Голодным в Молдове остаться сложно. "Самое известное блюдо — мамалыга с мясом, брынзой и сметаной. Называется фриптура, — рассказывает Ирина Мироник. — Мясо может быть любое: телятина, курица, кролик, свинина. Кладут и рыбу".
© РИА Новости / Н.Маторин / Перейти в фотобанкИзделия кондитерского цеха в Молдове
Изделия кондитерского цеха в Молдове
1 из 5
Изделия кондитерского цеха в Молдове
© РИА Новости / Н.Маторин
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / serezniyМаринованные патиссоны с горчицей
Маринованные патиссоны с горчицей
2 из 5
Маринованные патиссоны с горчицей
© Depositphotos / serezniy
CC0 / Zserghei / Мамалыга с брынзой и шкварками
Мамалыга с брынзой и шкварками
3 из 5
Мамалыга с брынзой и шкварками
CC0 / Zserghei /
CC0 / / Плацинда с творогом
Плацинда с творогом
4 из 5
Плацинда с творогом
CC0 / /
CC BY-SA 3.0 / Silar / Куриный суп зяма
Куриный суп зяма
5 из 5
Куриный суп зяма
CC BY-SA 3.0 / Silar /
1 из 5
Изделия кондитерского цеха в Молдове
© РИА Новости / Н.Маторин
Перейти в фотобанк
2 из 5
Маринованные патиссоны с горчицей
© Depositphotos / serezniy
3 из 5
Мамалыга с брынзой и шкварками
CC0 / Zserghei /
4 из 5
Плацинда с творогом
CC0 / /
5 из 5
Куриный суп зяма
CC BY-SA 3.0 / Silar /
В качестве первого блюда она рекомендует зяму — национальный суп с домашней лапшой. Заказывать надо закуски и соленья (помидоры, баклажаны, арбузы, огурцы) — это, наверное, главная гастрономическая страсть молдаван. Запасы на зиму готовят в каждом доме.
© РИА Новости / Ярин / Перейти в фотобанкКувшин и тарелка
Кувшин и тарелка - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Ярин
Перейти в фотобанк
Кувшин и тарелка
Если хочется только перекусить, заказывайте плоский пирожок из теста с начинками из картошки, капусты или творога с зеленью — плацинду.
В качестве презента (помимо вина, конечно) отлично подойдут известные еще с советских времен молдавские конфеты "Метеорит", "Птичье молоко", а также ягоды в шоколаде. И обратите внимание на местную керамику.

Пускают всех

Правила въезда очень простые, говорит представитель туроператора "Ванд" Наталья Кириченко. Россиянам достаточно иметь загранпаспорт (виза не нужна). А также один из "документов здоровья": сертификат о вакцинации (из отечественных подходит только "Спутник V"), справку о перенесенном заболевании, тест на антитела (действителен 90 дней), ПЦР (не старше 72 часов) или антиген (не старше 48 часов).
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦерковь Успения Пресвятой Богородицы на территории археологического музейного комплекса Старый Орхей в Молдавии
Церковь Успения Пресвятой Богородицы на территории археологического музейного комплекса Старый Орхей в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Церковь Успения Пресвятой Богородицы на территории археологического музейного комплекса Старый Орхей в Молдавии
Пускают и при отсутствии этих документов, но условия туристам вряд ли понравятся.
"Такие граждане, за исключением детей до 12 лет, обязаны заполнить электронную эпидемиологическую карту и соблюдать двухнедельный карантин, — предупреждает Федор Евстигнеев. — Срок можно сократить до семи дней, если сдать ПЦР или экспресс-тест с отрицательным результатом".
Носить маски придется в транспорте, магазинах и других общественных местах.
© Sputnik / Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева
Из Москвы до Молдовы добираться удобнее всего самолетом: цены на прямые рейсы в Кишинев стартуют от четырех тысяч рублей с вылетом в конце февраля — начале марта. Лететь меньше двух часов.
"Особенно привлекательна Молдова с середины апреля до конца октября, — поясняет Федор. — Воздух наполняется ароматом цветущих деревьев, летом расстилаются душистые лавандовые поля". Погода в это время солнечная и комфортная.
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