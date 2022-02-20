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Загадочная Молдова: гид по самой неизведанной стране Европы

Загадочная Молдова: гид по самой неизведанной стране Европы - РИА Новости, 20.02.2022

Загадочная Молдова: гид по самой неизведанной стране Европы

Долгое время Молдова была практически неизвестна туристам. А ведь здесь живописная природа, интересная архитектура, вкусная еда и отличное вино. Сейчас... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T08:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Ольга Кабанова. Долгое время Молдова была практически неизвестна туристам. А ведь здесь живописная природа, интересная архитектура, вкусная еда и отличное вино. Сейчас направление активно развивается, визы не нужны и условия въезда нестрогие. О том, почему эта страна может стать открытием даже для опытных путешественников, где нужно обязательно побывать и что попробовать, — в материале РИА Новости.Виноваты винаТуристы, посетившие Молдову, часто называют ее новой Грузией. По мнению гида-экскурсовода Ирины Мироник, сравнение появилось из-за вина."Оно у нас во всех уголках страны, — объясняет она. — Где-то домашнее, где-то производственное, но подают его всегда с душой".О том, что напитки здесь отличного качества, россияне обычно узнают, только побывав в местных винодельнях или ресторанах. "Страна производит достойные вина европейского уровня, при этом уделяя внимание автохтонным сортам — "Фетяска нягра", "Рара нягра". На российский рынок, к сожалению, поставляют в основном бюджетные напитки. Возможно, причина в том, что потребитель готов покупать молдавское вино, только если оно совсем недорогое", — рассказывает Наталья Кузнецова, соавтор тура "Букет Молдавии: дегустируем молдавскую архитектуру".Чтобы компенсировать эти пробелы, для туристов в последнее время устраивают много энотуров. По словам Ирины Мироник, съездить однозначно стоит, ведь за последние десять лет качество местного напитка улучшилось в несколько раз."Наши виноделы смело экспериментируют, завоевывают уважение у гурманов и зарубежных ценителей, — говорит она. — Сейчас в Молдове около 190 производителей. Многие строят заводы по типу европейских, принимают туристов, организуют экскурсии с дегустацией".Мироник особенно советует два места: подвалы Крикова (Criciva) и Малые Милешты (Milestii Mici). Они входят в Книгу рекордов Гиннесса как самые длинные в мире (200 и 120 километров), здесь огромная коллекция напитков из разных уголков планеты. Самой старой бутылке иерусалимского вина уже 120 лет.Внутри — не только производственные цеха, склады вин и дегустационные залы, но и кинотеатр, фотозоны, музеи и даже церковь. Пешком все не обойдешь, поэтому возить по бесконечным лабиринтам на глубине до 80 метров под землей вас будут на электрокаре. Бронировать экскурсию лучше заранее: день в день мест может не оказаться.Помимо производства, виноделы строят гостиницы, открывают кафе. На пару ночей остановиться можно, например, в Et Cetera (номер на двоих на сутки обойдется в 2300 леев в высокий сезон — около девяти тысяч рублей) или в шато Mimi (от 3500 леев — 15 тысяч рублей).Если пригласят, попробовать вино можно дома у местных. Молдаване, по словам Ирины, — народ очень гостеприимный."Здесь прямо как на Кавказе: всегда позовут в дом, накроют стол. Есть такая традиция в селе — встречать каждого гостя бокальчиком вина. Не отказывайтесь, даже если не пьете, — нужно хотя бы пригубить", — объясняет она."Будут поить вином, пока сами не захотите уйти. Иногда туристы пропадают на неделю или две, — рассказывает гид компании Azbuka Travel Федор Евстигнеев. — Становятся полноценными членами семьи, ходят на свадьбы, крестины".А вот с местными девушками флиртовать не принято, добавляет он. Знакомиться разрешают только через друзей или родственников.Архитектурная "дегустация"Помимо винных, набирают популярность и архитектурные туры. Достопримечательностей много — музей под открытым небом Старый Орхей, город Сороки с крепостью, село Верхние Кугурешты с храмом, построенным по проекту Алексея Щусева.Наталья Кузнецова называет такие поездки "дегустацией молдавской архитектуры". С древними поселениями, как и с вином, знакомиться нужно неспешно и вдумчиво. В Старом Орхее, например, люди впервые обосновались 40 тысяч лет назад. Свой след там оставили фракийцы, даки, татары. Сохранились некрополи, скиты, пещеры и городища.Уникальная достопримечательность города Сороки на берегу Днестра, — средневековая круглая крепость XV века, аналогов которой нет в Восточной Европе. Сороки еще называют "городом цыган". Но здесь этот народ не кочевой — живут в роскошных особняках с большими балконами и панорамными окнами. Интересна и церковь Святой Троицы архитектора Щусева в Верхних Кугурештах: хотя построили ее в начале XX века, "рваный" камень придает зданию средневековый колорит.Вместо гор — холмыСтоимость экскурсионных туров по Молдове — от 25 тысяч рублей за трехдневную поездку без авиаперелета. Но можно "сконструировать" путешествие самостоятельно, так удобнее смотреть страну. Плюс такой поездки — в свободе. По словам гида Ирины Мироник, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями, достаточно трех-четырех дней. Но лучше приезжать хотя бы на неделю.Для начала прогуляйтесь по Кишиневу — столице республики. Загляните в Музей этнографии и естественной истории Молдовы: там хранится настоящий скелет мастодонта — вымершего животного, похожего на слона с огромными клыками.Теплый и солнечный день хорошо провести в дендрарии, в саду Академии наук или парке развлечений "Валя Морилор" ("Долина мельниц") с искусственным озером, аттракционами и песчаным пляжем. Можно зайти и в дом, где с 1820 по 1823-й жил во время ссылки Александр Пушкин. Здесь он написал "Песнь о вещем Олеге", "К Чаадаеву", балладу "Черная шаль" и еще около 80 стихотворений и поэм.Сейчас в здании — мебель, книги, посуда и гравюры начала XIX столетия.Обязательно съездите в пещеру "Эмиль Раковица" в 265 километрах от Кишинева. Подземная галерея растягивается на 89 километров — она одна из самых больших в мире.Интересна и Бендерская крепость — памятник архитектуры XVI века. Внутри два музея — истории и средневековых орудий пыток, а еще арбалетно-лучный и пневматический тиры. Туристы называют это сооружение "главной достопримечательностью в Приднестровье".А вот гор в Молдове нет. Зато есть уникальная долина под названием "Сто холмов". Точное их число неизвестно, одни говорят, их несколько сотен, другие — около трех тысяч. Для красивого панорамного вида и лучших кадров выбирайте "Цыганскую гору" — ее считают самой высокой (60 метров).Букет МолдавииГолодным в Молдове остаться сложно. "Самое известное блюдо — мамалыга с мясом, брынзой и сметаной. Называется фриптура, — рассказывает Ирина Мироник. — Мясо может быть любое: телятина, курица, кролик, свинина. Кладут и рыбу".В качестве первого блюда она рекомендует зяму — национальный суп с домашней лапшой. Заказывать надо закуски и соленья (помидоры, баклажаны, арбузы, огурцы) — это, наверное, главная гастрономическая страсть молдаван. Запасы на зиму готовят в каждом доме.Если хочется только перекусить, заказывайте плоский пирожок из теста с начинками из картошки, капусты или творога с зеленью — плацинду.В качестве презента (помимо вина, конечно) отлично подойдут известные еще с советских времен молдавские конфеты "Метеорит", "Птичье молоко", а также ягоды в шоколаде. И обратите внимание на местную керамику.Пускают всехПравила въезда очень простые, говорит представитель туроператора "Ванд" Наталья Кириченко. Россиянам достаточно иметь загранпаспорт (виза не нужна). А также один из "документов здоровья": сертификат о вакцинации (из отечественных подходит только "Спутник V"), справку о перенесенном заболевании, тест на антитела (действителен 90 дней), ПЦР (не старше 72 часов) или антиген (не старше 48 часов). Пускают и при отсутствии этих документов, но условия туристам вряд ли понравятся."Такие граждане, за исключением детей до 12 лет, обязаны заполнить электронную эпидемиологическую карту и соблюдать двухнедельный карантин, — предупреждает Федор Евстигнеев. — Срок можно сократить до семи дней, если сдать ПЦР или экспресс-тест с отрицательным результатом".Носить маски придется в транспорте, магазинах и других общественных местах.Из Москвы до Молдовы добираться удобнее всего самолетом: цены на прямые рейсы в Кишинев стартуют от четырех тысяч рублей с вылетом в конце февраля — начале марта. Лететь меньше двух часов."Особенно привлекательна Молдова с середины апреля до конца октября, — поясняет Федор. — Воздух наполняется ароматом цветущих деревьев, летом расстилаются душистые лавандовые поля". Погода в это время солнечная и комфортная.

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