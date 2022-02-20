https://ria.ru/20220220/memorandum-1773950712.html

Украине не позволят создать ядерное оружие, считает сенатор от Крыма

Украине не позволят создать ядерное оружие, считает сенатор от Крыма - РИА Новости, 20.02.2022

Украине не позволят создать ядерное оружие, считает сенатор от Крыма

Заявления украинского президента Владимира Зеленского в субботу о возможном выходе Украины из Будапештского меморандума являются пустыми словами, никто не... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T20:07

2022-02-20T20:07

2022-02-20T20:07

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заявления украинского президента Владимира Зеленского в субботу о возможном выходе Украины из Будапештского меморандума являются пустыми словами, никто не позволит Киеву создавать ядерное оружие, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность. Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума. По его словам, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение"."Это просто заявление, Украина не может выйти из меморандума. Кто-то разве позволит создавать ей ядерное оружие? Ни Россия не позволит, ни другие страны", - сказал Цеков.Сенатор не исключил, что тем самым Зеленский пытается пугать Россию и Запад, но подобного эффекта он не добьётся. "Кто ж его испугается? Он только вредит Украине такими заявлениями. Можно только посочувствовать украинскому народу, у которого такие правители", - заключил Цеков.

https://ria.ru/20220220/memorandum-1773918081.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина