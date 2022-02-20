https://ria.ru/20220220/memorandum-1773931940.html

Эксперты назвали слова Зеленского о Будапештском меморандуме укором Западу

Эксперты назвали слова Зеленского о Будапештском меморандуме укором Западу - РИА Новости, 20.02.2022

Эксперты назвали слова Зеленского о Будапештском меморандуме укором Западу

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе из Будапештского меморандума выглядят как шантаж и своеобразный укор Западу, который якобы... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:02

2022-02-20T17:02

2022-02-20T17:02

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе из Будапештского меморандума выглядят как шантаж и своеобразный укор Западу, который якобы недостаточно поддерживает Украину, при этом реальной ядерной угрозы со стороны Киева не может быть, однако Запад может "поиграть с этой идеей" для давления на Россию, считают опрошенные РИА Новости политологи.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Эксперты отмечают, что угроза Зеленского похожа на шантаж в адрес Запада и попытку выступить для них в качестве угрожающего фактора. Однако перспективы реального выхода Украины из Будапештского меморандума возможны, потому что "документ не предполагает никаких взаимных обязательств", считает политолог Александр Коньков."Я думаю, что угроза выхода из Будапештского меморандума вполне реальная, потому что это документ, который не стоит переоценивать, это исключительно политическая декларация, которая заключалась в начале 90-х годов, она не предполагает никаких взаимных обязательств, каких-то значимых юридических последствий", - сказал Коньков.Политолог пояснил, что документ не ратифицировался ни одним из парламентов, включая саму Украину, поэтому это политическая декларация, "выход из которой ни к чему значимому и юридически стоящему не приведёт". Однако, как отметил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, учитывая контекст событий, заявление можно воспринимать как своеобразный шантаж европейских стран."Это все с учетом совокупных возможностей Украины, с учетом ее нынешнего состояния, с учетом того геополитического контекста, в котором это звучит, выглядит как, во-первых, откровенное прожектерство на ровном месте, собственно говоря, это часть фирменного стиля Зеленского, а во-вторых, это столь же откровенный шантаж", - сказал Зудин.По его мнению, на фоне жестко поставленного Россией перед США и странами НАТО вопроса о реальных юридически закрепленных гарантиях безопасности и невступления Украины в НАТО гипотетическая реализация предложения Зеленского "до небес повысит те геополитические риски", с которыми сталкивается Россия."Понятно, что это абсолютно все нереально, и никто на это не пойдет, единственное, что возможно то, что США и какая-нибудь из стран НАТО могут немножко поиграть с этой идеей для оказания давления на Россию, но это как реальная перспектива невозможно. Эта идея Зеленского нереализуема, и она в очередной раз характеризует самого Зеленского как несерьезного лидера, как актера, который еще не стал политическим актором", - отметил Зудин.Коньков также считает, что "речь идет о торге Украины с западными странами", заявление носит политический характер."Такого рода заявления делаются именно в укор Западу, который якобы, с точки зрения Зеленского, недостаточно поддерживает Украину, недостаточно лоялен по отношению к Украине, поэтому пока на самом деле речь идет об этом контексте. …Я думаю, что скорее такого рода заявления могут быть нацелены на западную аудиторию для того, чтобы скорее выступать в качестве такого угрожающего фактора для Запада, что Украина готова отказаться от своих обязательств перед Западом по поводу отказа от ядерных технологий", - добавил Контков.Политологи считают, что реальной ядерной угрозы со стороны Украины, с учетом оставшихся от СССР предприятий, нет из-за низкого индустриального потенциала и технических возможностей."Я думаю, что такого рода опасения беспочвенны. На самом деле все, что на Украине осталось – это предприятия, которые развалились, технологий, если они сохранились на сегодняшний день, недостаточно для того, чтобы реализовывать строительство соответствующих вооруженных сил, тем более что Украина никогда этим и не занималась, всё равно всё подчинялось Москве во времена СССР", - сказал Коньков.Зудин пояснил, что после распада Советского Союза страна не занималась развитием своего технического потенциала."За все время, которое прошло после распада СССР, научный и индустриальный потенциал Украины необратимо деградировал и одновременно шла его распродажа, поэтому все, что еще не умерло и не распродано, не уехало за границу, это все вряд ли, по крайней мере таковы оценки тех специалистов, с которым я в свое время знакомился, все это не даст Украине возможности создать собственный ядерный потенциал", - заключил Зудин.

https://ria.ru/20220220/shans-1773924837.html

https://ria.ru/20220220/vykhod-1773923449.html

https://ria.ru/20220220/kuleba-1773917526.html

https://ria.ru/20220220/kiev-1773907888.html

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Екатерина Зайцева

россия, киев, нато, мгимо, александр коньков, алексей зудин, владимир зеленский, сша, украина