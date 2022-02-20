https://ria.ru/20220220/memorandum-1773918081.html

Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о Будапештском меморандуме

Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о Будапештском меморандуме - РИА Новости, 20.02.2022

Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о Будапештском меморандуме

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме не означает, что Киев вернется к разработке ядерного оружия, но может быть... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:24

2022-02-20T15:24

2022-02-20T15:24

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киев

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КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме не означает, что Киев вернется к разработке ядерного оружия, но может быть возможностью для выхода из минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение"."Понятно, что вряд ли Украина вернется к ядерному оружию, его разработке. Для этого нет ни материально-технических ресурсов, ни финансовых, ни научных. Но (гарантии безопасности – ред.) это вопрос уже не только Украины, ибо о чем могут говорить ядерные государства с тем же Ираном, Северной Кореей, если они покажут, чего стоят эти гарантии на примере Украины", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости в воскресенье.По его мнению, таким заявлением Зеленским представителям стран Запада "испортил настроение"."Президент Украины впервые произнес достаточно сильную и, я бы сказал, форматную речь (на Мюнхенской конференции по безопасности – ред.). Но если разбирать по порядку, то здесь скорее речь идет о том, что он пытается вывести коллективный Запад, партнеров Украины к определенности, что есть Украина – партнер или инструмент. По крайней мере, до сих пор с коллективным Западом никто из украинских президентов публично так не говорил", - сказал Золотарев.В последствии, по мнению эксперта, Киев не получит ни инвестиции, ни списание долгов, "но, по крайней мере, избавится от иллюзий"."С другой стороны это, возможно, вариант, как уйти от минских соглашений (по урегулированию ситуации в Донбассе – ред.), выскочить из этой ловушки минских соглашений, которую оставил (экс-президент) Петр Порошенко, ибо выполнить минские соглашения Киев не может и не хочет, поскольку это поставит точку в той форме государственности, которая сформировалась после майдана (в 2014 году – ред.). А идти на политическое самоубийство у нынешней власти желания нет", - считает Золотарев.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе.

https://ria.ru/20220220/oruzhie-1773903487.html

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773903174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир зеленский, киев, петр порошенко, украина