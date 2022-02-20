https://ria.ru/20220220/memorandum-1773850496.html

Посол Германии в Киеве оценила юридическую силу Будапештского меморандума

Посол Германии в Киеве оценила юридическую силу Будапештского меморандума - РИА Новости, 20.02.2022

Посол Германии в Киеве оценила юридическую силу Будапештского меморандума

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум, согласно которому ядерные государства выступают гарантами территориальной... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T02:10

2022-02-20T02:10

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КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум, согласно которому ядерные государства выступают гарантами территориальной целостности Украины, не имеет юридических обязательств.Выступая в ходе Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".В ООН в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать слова Зеленского о Будапештском меморандуме напомнили о необходимости деэскалации действий и агрессивной риторики.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

в мире, владимир зеленский, киев, оон, донбасс