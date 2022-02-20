Посол Германии в Киеве оценила юридическую силу Будапештского меморандума
Посол ФРГ в Киеве Фельдгузен: Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум, согласно которому ядерные государства выступают гарантами территориальной целостности Украины, не имеет юридических обязательств.
"Будапештский меморандум — это действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны", — сказала посол в эфире телеканала "Украина-24".
Выступая в ходе Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
В ООН в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать слова Зеленского о Будапештском меморандуме напомнили о необходимости деэскалации действий и агрессивной риторики.
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Опубликовано: Никита Стома