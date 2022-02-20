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Спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина
Спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина - РИА Новости, 20.02.2022
Спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина
Пресс-служба главка МЧС по Московской области сообщила об обнаружении тела пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:28
2022-02-20T17:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
одинцовский район
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пресс-служба главка МЧС по Московской области сообщила об обнаружении тела пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина."Тело Ялунина обнаружили в 14:30", — говорится в сообщении.Ялунин пропал в Одинцовском районе 6 февраля. По данным спасателей, он мог провалиться под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе. Машину позднее нашли в воде.
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, одинцовский район
15:28 20.02.2022 (обновлено: 17:13 20.02.2022)
 
Спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина

Спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина, пропавшего в Подмосковье

© Фото : МЧС РоссииСледы от квадроцикла бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал в Подмосковье
Следы от квадроцикла бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Фото : МЧС России
Следы от квадроцикла бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пресс-служба главка МЧС по Московской области сообщила об обнаружении тела пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина.
"Тело Ялунина обнаружили в 14:30", — говорится в сообщении.
Ялунин пропал в Одинцовском районе 6 февраля. По данным спасателей, он мог провалиться под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе. Машину позднее нашли в воде.
Квадроцикл - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября 2021, 09:56
"Ъ": в России хотят ужесточить контроль за снегоходами и квадроциклами
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияОдинцовский район
 
 
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