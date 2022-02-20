https://ria.ru/20220220/mchs-1773918401.html

Спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина

Спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина - РИА Новости, 20.02.2022

Спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина

Пресс-служба главка МЧС по Московской области сообщила об обнаружении тела пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:28

2022-02-20T15:28

2022-02-20T17:13

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

одинцовский район

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пресс-служба главка МЧС по Московской области сообщила об обнаружении тела пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина."Тело Ялунина обнаружили в 14:30", — говорится в сообщении.Ялунин пропал в Одинцовском районе 6 февраля. По данным спасателей, он мог провалиться под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе. Машину позднее нашли в воде.

https://ria.ru/20211130/zaprety-1761394453.html

одинцовский район

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, одинцовский район