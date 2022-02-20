Исполнительный директор "России сегодня" провел мастер-класс в "Орленке"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский провёл мастер-класс во Всероссийском детском центре "Орленок". Его лекция на тему "Как найти правду в море информации" стала заключительным пунктом программы впервые проведенного в ВДЦ модуля "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики"."Запуск первой медиалаборатории “России сегодня” в “Орлёнке” был волнительным и долгожданным событием как для воспитанников, так и для сотрудников нашего Центра, и сегодня с уверенностью можно сказать, что у нас всё получилось. Участники тренингов от высококлассных специалистов разработали и защитили собственные медиапродукты, уровень которых действительно впечатляет - мальчишки и девчонки показали креативный подход к делу и большую вовлечённость в тему нематериального культурного наследия России. Я уверен, что за нашей совместной “Медиалабораторией инновационной патриотической журналистики” будущее отечественных СМИ, а впереди - ещё много полезного и качественного контента, ведь в случае коллаборации профессионалов своего дела и прогрессивных юных корреспондентов не может быть иначе", - прокомментировал директор Всероссийского детского центра "Орлёнок" Александр Джеус.Первый модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", которая организована "Орлёнком" совместно с "Россией сегодня", проходил с 15 по 19 февраля. В мастер-классах, объединенных темой "Культурное нематериальное наследие", приняли участие более 200 детей и взрослых. По завершении занятий победителям творческих конкурсов были вручены сертификаты и памятные подарки."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект "Орлёнка" и "Росси сегодня" для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта получают возможность узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов выступают эксперты медиагруппы — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Всероссийский детский центр "Орлёнок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орлёнок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский провёл мастер-класс во Всероссийском детском центре "Орленок". Его лекция на тему "Как найти правду в море информации" стала заключительным пунктом программы впервые проведенного в ВДЦ модуля "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики".
"Нам удалось открыть прекрасный проект, и я рад поделиться накопленным опытом с юными участниками. Рассказывать подрастающему поколению про то, как отличить правду от вымысла в море информации, - это очень важно для дальнейшего развития журналистики, да и просто для того, чтобы они могли осмысленно ориентироваться в современном информационном мире", — отметил Вышинский.
"Запуск первой медиалаборатории “России сегодня” в “Орлёнке” был волнительным и долгожданным событием как для воспитанников, так и для сотрудников нашего Центра, и сегодня с уверенностью можно сказать, что у нас всё получилось. Участники тренингов от высококлассных специалистов разработали и защитили собственные медиапродукты, уровень которых действительно впечатляет - мальчишки и девчонки показали креативный подход к делу и большую вовлечённость в тему нематериального культурного наследия России. Я уверен, что за нашей совместной “Медиалабораторией инновационной патриотической журналистики” будущее отечественных СМИ, а впереди - ещё много полезного и качественного контента, ведь в случае коллаборации профессионалов своего дела и прогрессивных юных корреспондентов не может быть иначе", - прокомментировал директор Всероссийского детского центра "Орлёнок" Александр Джеус.
Первый модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", которая организована "Орлёнком" совместно с "Россией сегодня", проходил с 15 по 19 февраля. В мастер-классах, объединенных темой "Культурное нематериальное наследие", приняли участие более 200 детей и взрослых. По завершении занятий победителям творческих конкурсов были вручены сертификаты и памятные подарки.
"Медиалаборатория" — совместный просветительский проект "Орлёнка" и "Росси сегодня" для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта получают возможность узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов выступают эксперты медиагруппы — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
Всероссийский детский центр "Орлёнок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орлёнок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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