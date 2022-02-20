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Возобновление авиасообщения с португальской Мадейрой окончилось неудачей

Возобновление авиасообщения с португальской Мадейрой окончилось неудачей - РИА Новости, 20.02.2022

Возобновление авиасообщения с португальской Мадейрой окончилось неудачей

Первый рейс чартера "Уральских авиалиний" на португальский остров Мадейра окончился неудачей. Из-за сильной грозы аэропорт Фуншала был закрыт. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:00

2022-02-20T19:00

2022-02-20T19:37

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ТЕНЕРИФЕ, 20 фев — РИА Новости. Первый рейс чартера "Уральских авиалиний" на португальский остров Мадейра окончился неудачей. Из-за сильной грозы аэропорт Фуншала был закрыт. Самолет, покружив над островом, в результате отправился на Тенерифе. Пока российских туристов приземлившегося Боинга не впускают в испанский аэропорт — антиковидные требования на Канарах более жесткие, чем на Мадейре. Все пассажиры находятся в самолете, даже те, у кого есть европейские Гринпассы. При этом на борту не предоставили никакого питания и напитков (только воду) за весь полёт. Фактически российские туристы остаются без еды уже более 10 часов. Погодные условия в аэропорту Фуншала не позволяют делать прогнозы о возможном времени вылета из Тенерифе на Мадейру. Для посещения Канарских островов нужно предъявить сертификаты евровакцин (Sputnik V в Испании, в отличие от Мадейры, не признаётся). У большинства российских туристов, вылетевших на португальский курорт, подобных сертификатов нет. Если аэропорт им. Криштиану Роналду в Фуншале не начнёт принимать рейсы, то россияне окажутся фактически заблокированы в лайнере на лётном поле Тенерифе.

https://ria.ru/20220204/portugaliya-1771048276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости - туризм, мадейра, португалия, испания, тенерифе, авиасообщение, коронавирус covid-19