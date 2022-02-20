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Возобновление авиасообщения с португальской Мадейрой окончилось неудачей
Возобновление авиасообщения с португальской Мадейрой окончилось неудачей - РИА Новости, 20.02.2022
Возобновление авиасообщения с португальской Мадейрой окончилось неудачей
Первый рейс чартера "Уральских авиалиний" на португальский остров Мадейра окончился неудачей. Из-за сильной грозы аэропорт Фуншала был закрыт. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:00
2022-02-20T19:00
2022-02-20T19:37
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ТЕНЕРИФЕ, 20 фев — РИА Новости. Первый рейс чартера "Уральских авиалиний" на португальский остров Мадейра окончился неудачей. Из-за сильной грозы аэропорт Фуншала был закрыт. Самолет, покружив над островом, в результате отправился на Тенерифе. Пока российских туристов приземлившегося Боинга не впускают в испанский аэропорт — антиковидные требования на Канарах более жесткие, чем на Мадейре. Все пассажиры находятся в самолете, даже те, у кого есть европейские Гринпассы. При этом на борту не предоставили никакого питания и напитков (только воду) за весь полёт. Фактически российские туристы остаются без еды уже более 10 часов. Погодные условия в аэропорту Фуншала не позволяют делать прогнозы о возможном времени вылета из Тенерифе на Мадейру. Для посещения Канарских островов нужно предъявить сертификаты евровакцин (Sputnik V в Испании, в отличие от Мадейры, не признаётся). У большинства российских туристов, вылетевших на португальский курорт, подобных сертификатов нет. Если аэропорт им. Криштиану Роналду в Фуншале не начнёт принимать рейсы, то россияне окажутся фактически заблокированы в лайнере на лётном поле Тенерифе.
https://ria.ru/20220204/portugaliya-1771048276.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, мадейра, португалия, испания, тенерифе, авиасообщение, коронавирус covid-19
19:00 20.02.2022 (обновлено: 19:37 20.02.2022)
Возобновление авиасообщения с португальской Мадейрой окончилось неудачей
Самолёт "Уральских авиалиний" не смог приземлиться на Мадейре
ТЕНЕРИФЕ, 20 фев — РИА Новости. Первый рейс чартера "Уральских авиалиний" на португальский остров Мадейра окончился неудачей. Из-за сильной грозы аэропорт Фуншала был закрыт.
Самолет, покружив над островом, в результате отправился на Тенерифе. Пока российских туристов приземлившегося Боинга не впускают в испанский аэропорт — антиковидные требования на Канарах более жесткие, чем на Мадейре. Все пассажиры находятся в самолете, даже те, у кого есть европейские Гринпассы. При этом на борту не предоставили никакого питания и напитков (только воду) за весь полёт. Фактически российские туристы остаются без еды уже более 10 часов.
Погодные условия в аэропорту Фуншала не позволяют делать прогнозы о возможном времени вылета из Тенерифе на Мадейру. Для посещения Канарских островов нужно предъявить сертификаты евровакцин (Sputnik V в Испании, в отличие от Мадейры, не признаётся).
У большинства российских туристов, вылетевших на португальский курорт, подобных сертификатов нет. Если аэропорт им. Криштиану Роналду в Фуншале не начнёт принимать рейсы, то россияне окажутся фактически заблокированы в лайнере на лётном поле Тенерифе.
Опубликовано: Светлана Вовк