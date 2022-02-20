https://ria.ru/20220220/lnr-1773965676.html

В ЛНР заявили об обострении обстановки на линии соприкосновения

В ЛНР заявили об обострении обстановки на линии соприкосновения - РИА Новости, 20.02.2022

В ЛНР заявили об обострении обстановки на линии соприкосновения

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе в последние часы значительно обострилась, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T22:32

2022-02-20T22:32

2022-02-20T22:46

обострение ситуации в днр и лнр

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донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе в последние часы значительно обострилась, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Обстановка на линии боевого соприкосновения за прошедшие часы значительно обострилась", - заявил Филипоненко.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр