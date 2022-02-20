В ЛНР более тысячи домов и квартир остались без света из-за обстрелов
СЦКК: в ЛНР более тысячи домов и квартир остались без электричества из-за обстрелов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области
Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Более тысячи домов и квартир остались без электричества в подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республике поселках Голубовское и Донецкий в результате обстрелов со стороны ВС Украины, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР сообщили о восьми обстрелах со стороны ВС Украины за последние несколько часов, в том числе поселков Донецкий и Голубовское у линии соприкосновения в Донбассе.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в направлении населенных пунктов Донецкий и Голубовское, в результате чего повреждена воздушная линия электропередач ВЛ 35-кВ, подстанция Михайловка и Петродонецкая №1. Без электроснабжения более 1000 абонентов", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева