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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/lnr-1773904760.html
В ЛНР более тысячи домов и квартир остались без света из-за обстрелов
В ЛНР более тысячи домов и квартир остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР более тысячи домов и квартир остались без света из-за обстрелов
Более тысячи домов и квартир остались без электричества в подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республике поселках Голубовское и Донецкий в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:57
2022-02-20T13:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
сцкк
денис пушилин
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Более тысячи домов и квартир остались без электричества в подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республике поселках Голубовское и Донецкий в результате обстрелов со стороны ВС Украины, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР сообщили о восьми обстрелах со стороны ВС Украины за последние несколько часов, в том числе поселков Донецкий и Голубовское у линии соприкосновения в Донбассе."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в направлении населенных пунктов Донецкий и Голубовское, в результате чего повреждена воздушная линия электропередач ВЛ 35-кВ, подстанция Михайловка и Петродонецкая №1. Без электроснабжения более 1000 абонентов", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, сцкк, денис пушилин, киев
13:57 20.02.2022
 
В ЛНР более тысячи домов и квартир остались без света из-за обстрелов

СЦКК: в ЛНР более тысячи домов и квартир остались без электричества из-за обстрелов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области
Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Более тысячи домов и квартир остались без электричества в подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республике поселках Голубовское и Донецкий в результате обстрелов со стороны ВС Украины, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР сообщили о восьми обстрелах со стороны ВС Украины за последние несколько часов, в том числе поселков Донецкий и Голубовское у линии соприкосновения в Донбассе.
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
13:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ уже восемь раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в направлении населенных пунктов Донецкий и Голубовское, в результате чего повреждена воздушная линия электропередач ВЛ 35-кВ, подстанция Михайловка и Петродонецкая №1. Без электроснабжения более 1000 абонентов", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныСЦККДенис ПушилинКиев
 
 
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