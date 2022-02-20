https://ria.ru/20220220/lnr-1773904760.html

В ЛНР более тысячи домов и квартир остались без света из-за обстрелов

В ЛНР более тысячи домов и квартир остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 20.02.2022

В ЛНР более тысячи домов и квартир остались без света из-за обстрелов

Более тысячи домов и квартир остались без электричества в подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республике поселках Голубовское и Донецкий в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:57

2022-02-20T13:57

2022-02-20T13:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

сцкк

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Более тысячи домов и квартир остались без электричества в подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республике поселках Голубовское и Донецкий в результате обстрелов со стороны ВС Украины, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР сообщили о восьми обстрелах со стороны ВС Украины за последние несколько часов, в том числе поселков Донецкий и Голубовское у линии соприкосновения в Донбассе."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в направлении населенных пунктов Донецкий и Голубовское, в результате чего повреждена воздушная линия электропередач ВЛ 35-кВ, подстанция Михайловка и Петродонецкая №1. Без электроснабжения более 1000 абонентов", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, сцкк, денис пушилин, киев