https://ria.ru/20220220/lnr-1773900750.html

ВСУ уже восемь раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР

ВСУ уже восемь раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ уже восемь раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР

Вооруженные силы Украины за последние часы 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями мины, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:21

2022-02-20T13:21

2022-02-20T13:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за последние часы 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями мины, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы были совершены в период с 10.18 по 12.40 в направлении населенных пунктов Калиново, Веселая Гора, Золотое-4, Славяносербск, Донецкий, Веселогоровка, Обозное, Голубовское. Обстрелы велись в том числе с применением запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных орудий.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/dnr-1773897513.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин