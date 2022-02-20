13:21 20.02.2022 (обновлено: 13:31 20.02.2022)
ВСУ уже восемь раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР: ВСУ за последние часы восемь раз нарушили режим прекращения огня
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за последние часы 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями мины, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что обстрелы были совершены в период с 10.18 по 12.40 в направлении населенных пунктов Калиново, Веселая Гора, Золотое-4, Славяносербск, Донецкий, Веселогоровка, Обозное, Голубовское. Обстрелы велись в том числе с применением запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных орудий.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева