Линия соприкосновения не изменилась после артудара ВСУ, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР: после артудара ВСУ у Пионерского линия соприкосновения не изменилась
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. После нанесения Вооруженными силами Украины массированного артудара в районе села Пионерское линия соприкосновения не изменилась, заявил в воскресенье официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"20 февраля в районе 5 часов утра (совпадает с мск) ВСУ предприняли попытку атаки на территорию республики в районе населенного пункта Пионерское. Нанесли массированный артиллерийский удар по самому населённому пункту, предприняли попытку форсировать реку Северский Донец, вступили в контакт с передовыми подразделениями Народной милиции ЛНР и вынуждены были отступить. ", - сказал Филипоненко журналистам.
Он добавил, что при отступлении ВСУ также нанесли артиллерийский удар по посёлку, вследствие чего по меньшей мере 5 домов были разрушены, один сгорел полностью. "И в доме, который вы видите за моей спиной, как выяснилось, погибли два мирных жителя. Нанесли артиллерийский удар в качестве подготовительного и предприняли попытку формирования, непосредственно боевого столкновения, но передовые позиции Народной милиции ЛНР эту атаку отразили, и противник вернулся на свои позиции. Линия фронта не изменилась", - отметил он.
Как сообщала ранее Народная милиция ЛНР, в воскресенье утром украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева