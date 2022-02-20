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Линия соприкосновения не изменилась после артудара ВСУ, заявили в ЛНР

Линия соприкосновения не изменилась после артудара ВСУ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

Линия соприкосновения не изменилась после артудара ВСУ, заявили в ЛНР

После нанесения Вооруженными силами Украины массированного артудара в районе села Пионерское линия соприкосновения не изменилась, заявил в воскресенье... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:02

2022-02-20T13:02

2022-02-20T13:02

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. После нанесения Вооруженными силами Украины массированного артудара в районе села Пионерское линия соприкосновения не изменилась, заявил в воскресенье официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."20 февраля в районе 5 часов утра (совпадает с мск) ВСУ предприняли попытку атаки на территорию республики в районе населенного пункта Пионерское. Нанесли массированный артиллерийский удар по самому населённому пункту, предприняли попытку форсировать реку Северский Донец, вступили в контакт с передовыми подразделениями Народной милиции ЛНР и вынуждены были отступить. ", - сказал Филипоненко журналистам.Он добавил, что при отступлении ВСУ также нанесли артиллерийский удар по посёлку, вследствие чего по меньшей мере 5 домов были разрушены, один сгорел полностью. "И в доме, который вы видите за моей спиной, как выяснилось, погибли два мирных жителя. Нанесли артиллерийский удар в качестве подготовительного и предприняли попытку формирования, непосредственно боевого столкновения, но передовые позиции Народной милиции ЛНР эту атаку отразили, и противник вернулся на свои позиции. Линия фронта не изменилась", - отметил он.Как сообщала ранее Народная милиция ЛНР, в воскресенье утром украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, вооруженные силы украины