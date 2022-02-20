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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/lnr-1773898109.html
Линия соприкосновения не изменилась после артудара ВСУ, заявили в ЛНР
Линия соприкосновения не изменилась после артудара ВСУ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022
Линия соприкосновения не изменилась после артудара ВСУ, заявили в ЛНР
После нанесения Вооруженными силами Украины массированного артудара в районе села Пионерское линия соприкосновения не изменилась, заявил в воскресенье... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:02
2022-02-20T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. После нанесения Вооруженными силами Украины массированного артудара в районе села Пионерское линия соприкосновения не изменилась, заявил в воскресенье официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."20 февраля в районе 5 часов утра (совпадает с мск) ВСУ предприняли попытку атаки на территорию республики в районе населенного пункта Пионерское. Нанесли массированный артиллерийский удар по самому населённому пункту, предприняли попытку форсировать реку Северский Донец, вступили в контакт с передовыми подразделениями Народной милиции ЛНР и вынуждены были отступить. ", - сказал Филипоненко журналистам.Он добавил, что при отступлении ВСУ также нанесли артиллерийский удар по посёлку, вследствие чего по меньшей мере 5 домов были разрушены, один сгорел полностью. "И в доме, который вы видите за моей спиной, как выяснилось, погибли два мирных жителя. Нанесли артиллерийский удар в качестве подготовительного и предприняли попытку формирования, непосредственно боевого столкновения, но передовые позиции Народной милиции ЛНР эту атаку отразили, и противник вернулся на свои позиции. Линия фронта не изменилась", - отметил он.Как сообщала ранее Народная милиция ЛНР, в воскресенье утром украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, вооруженные силы украины
13:02 20.02.2022
 
Линия соприкосновения не изменилась после артудара ВСУ, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР: после артудара ВСУ у Пионерского линия соприкосновения не изменилась

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. После нанесения Вооруженными силами Украины массированного артудара в районе села Пионерское линия соприкосновения не изменилась, заявил в воскресенье официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"20 февраля в районе 5 часов утра (совпадает с мск) ВСУ предприняли попытку атаки на территорию республики в районе населенного пункта Пионерское. Нанесли массированный артиллерийский удар по самому населённому пункту, предприняли попытку форсировать реку Северский Донец, вступили в контакт с передовыми подразделениями Народной милиции ЛНР и вынуждены были отступить. ", - сказал Филипоненко журналистам.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
11:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами
Он добавил, что при отступлении ВСУ также нанесли артиллерийский удар по посёлку, вследствие чего по меньшей мере 5 домов были разрушены, один сгорел полностью. "И в доме, который вы видите за моей спиной, как выяснилось, погибли два мирных жителя. Нанесли артиллерийский удар в качестве подготовительного и предприняли попытку формирования, непосредственно боевого столкновения, но передовые позиции Народной милиции ЛНР эту атаку отразили, и противник вернулся на свои позиции. Линия фронта не изменилась", - отметил он.
Как сообщала ранее Народная милиция ЛНР, в воскресенье утром украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ миреДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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