https://ria.ru/20220220/lnr-1773888639.html

В ЛНР подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела

В ЛНР подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела - РИА Новости, 20.02.2022

В ЛНР подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела

Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердили... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:49

2022-02-20T11:49

2022-02-20T13:44

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ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

владимир зеленский

сцкк

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердили смерть двух мирных жителей в результате обстрела населенного пункта Пионерское в ЛНР со стороны ВС Украины.Как сообщала ранее Народная милиция ЛНР, в воскресенье утром украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское, в результате чего погибли два мирных жителя."Мы вынесли обгоревшие останки человека… Тело очень обгорело, мало фрагментов осталось для опознания. В доме останки еще одного человека", - сообщил офицер СЦКК.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, сцкк, киев