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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/lnr-1773888639.html
В ЛНР подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела
В ЛНР подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела
Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердили... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:49
2022-02-20T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
сцкк
киев
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердили смерть двух мирных жителей в результате обстрела населенного пункта Пионерское в ЛНР со стороны ВС Украины.Как сообщала ранее Народная милиция ЛНР, в воскресенье утром украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское, в результате чего погибли два мирных жителя."Мы вынесли обгоревшие останки человека… Тело очень обгорело, мало фрагментов осталось для опознания. В доме останки еще одного человека", - сообщил офицер СЦКК.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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Екатерина Зайцева
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, сцкк, киев
11:49 20.02.2022 (обновлено: 13:44 20.02.2022)
 
В ЛНР подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела

В ЛНР подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела в Пионерском

© РИА НовостиПоследствия артиллерийского удара по населенному пункту Пионерское под Луганском
Последствия артиллерийского удара по населенному пункту Пионерское под Луганском
© РИА Новости
Последствия артиллерийского удара по населенному пункту Пионерское под Луганском
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердили смерть двух мирных жителей в результате обстрела населенного пункта Пионерское в ЛНР со стороны ВС Украины.
Как сообщала ранее Народная милиция ЛНР, в воскресенье утром украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское, в результате чего погибли два мирных жителя.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
13:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Линия соприкосновения не изменилась после артудара ВСУ, заявили в ЛНР
"Мы вынесли обгоревшие останки человека… Тело очень обгорело, мало фрагментов осталось для опознания. В доме останки еще одного человека", - сообщил офицер СЦКК.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийСЦКККиев
 
 
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