11:49 20.02.2022 (обновлено: 13:44 20.02.2022)
В ЛНР подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела
В ЛНР подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела в Пионерском
© РИА НовостиПоследствия артиллерийского удара по населенному пункту Пионерское под Луганском
© РИА Новости
Последствия артиллерийского удара по населенному пункту Пионерское под Луганском
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердили смерть двух мирных жителей в результате обстрела населенного пункта Пионерское в ЛНР со стороны ВС Украины.
Как сообщала ранее Народная милиция ЛНР, в воскресенье утром украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское, в результате чего погибли два мирных жителя.
"Мы вынесли обгоревшие останки человека… Тело очень обгорело, мало фрагментов осталось для опознания. В доме останки еще одного человека", - сообщил офицер СЦКК.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева