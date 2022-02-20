https://ria.ru/20220220/kuleba-1773938574.html

Перевернутый вверх ногами Кулеба напугал Украину

Борьба Кулебы с камерой в прямом эфире рассмешила ведущих - РИА Новости, 20.02.2022

Перевернутый вверх ногами Кулеба напугал Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с техническими сложностями при записи видео комментария для трансляции телеканала "Украина 24". РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:59

2022-02-20T17:59

2022-02-20T18:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с техническими сложностями при записи видео комментария для трансляции телеканала "Украина 24"."Мне тут пальцем закрыли камеру", — прервал свою речь дипломат, заметив неисправность.На протяжении минуты Кулеба пытался настроить видеозапись. Он крутил камеру в руках, менял ее положение. При этом за кадром ему подсказывали, что делать. Однако все стало только хуже, и глава украинского МИД продолжил записывать выступление "вверх ногами".На этом моменте ведущие телеканала прервали его, давясь от смеха. Они отметили, что вернутся к словам Кулебы после "борьбы с техникой".

https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773826567.html

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Кирилл Иванников

в мире, украина, дмитрий кулеба, мюнхен