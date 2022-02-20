https://ria.ru/20220220/kuleba-1773938574.html
Перевернутый вверх ногами Кулеба напугал Украину
Борьба Кулебы с камерой в прямом эфире рассмешила ведущих - РИА Новости, 20.02.2022
Перевернутый вверх ногами Кулеба напугал Украину
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с техническими сложностями при записи видео комментария для трансляции телеканала "Украина 24". РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:59
2022-02-20T17:59
2022-02-20T18:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с техническими сложностями при записи видео комментария для трансляции телеканала "Украина 24"."Мне тут пальцем закрыли камеру", — прервал свою речь дипломат, заметив неисправность.На протяжении минуты Кулеба пытался настроить видеозапись. Он крутил камеру в руках, менял ее положение. При этом за кадром ему подсказывали, что делать. Однако все стало только хуже, и глава украинского МИД продолжил записывать выступление "вверх ногами".На этом моменте ведущие телеканала прервали его, давясь от смеха. Они отметили, что вернутся к словам Кулебы после "борьбы с техникой".
https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773826567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, дмитрий кулеба, мюнхен
17:59 20.02.2022 (обновлено: 18:00 20.02.2022)
Борьба Кулебы с камерой в прямом эфире рассмешила ведущих
Глава МИД Украины Кулеба не справился с техникой во время телетрансляции