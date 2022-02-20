https://ria.ru/20220220/krym-1773949137.html

США не признают воссоединение Крыма с Россией, заявил Блинкен

США не признают воссоединение Крыма с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 20.02.2022

США не признают воссоединение Крыма с Россией, заявил Блинкен

США не рассматривают возможность признания вхождения Крыма в состав России или независимости Донбасса ради предотвращения "большой войны", заявил госсекретарь... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:50

2022-02-20T19:50

2022-02-20T19:50

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США не рассматривают возможность признания вхождения Крыма в состав России или независимости Донбасса ради предотвращения "большой войны", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Нет", - ответил он на соответствующий вопрос телеканалу CBS. Блинкен добавил, что это не подлежит обсуждению.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220220/antonov-1773944933.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, энтони блинкен, республика крым, донбасс, украина, россия