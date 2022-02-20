https://ria.ru/20220220/kreml-1773912470.html
В Кремле анонсировали визит премьера Пакистана
В Кремле анонсировали визит премьера Пакистана - РИА Новости, 20.02.2022
В Кремле анонсировали визит премьера Пакистана
Премьер Пакистана Имран Хан приедет в Россию 23-24 февраля, запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:45
2022-02-20T14:45
2022-02-20T14:56
пакистан
россия
наваз шариф
имран хан
афганистан
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер Пакистана Имран Хан приедет в Россию 23-24 февраля, запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.Как ранее сообщал телеканал Wion со ссылкой на дипломатические источники, на повестке дня будут двусторонние связи, ситуация в Афганистане, а также переговоры о сотрудничестве в области обороны и продвижение газопровода "Пакистанский поток". По данным канала, Имрана Хана будет сопровождать высокопоставленная делегация министров из его кабинета.
https://ria.ru/20220117/doroga-1768129109.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, россия, наваз шариф, имран хан, афганистан
14:45 20.02.2022 (обновлено: 14:56 20.02.2022)
В Кремле анонсировали визит премьера Пакистана
Пресс-секретарь Песков: премьер Пакистана Имран Хан приедет в Россию 23-24 февраля