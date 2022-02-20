https://ria.ru/20220220/kreml-1773912470.html

В Кремле анонсировали визит премьера Пакистана

В Кремле анонсировали визит премьера Пакистана - РИА Новости, 20.02.2022

В Кремле анонсировали визит премьера Пакистана

Премьер Пакистана Имран Хан приедет в Россию 23-24 февраля, запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:45

2022-02-20T14:45

2022-02-20T14:56

пакистан

россия

наваз шариф

имран хан

афганистан

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер Пакистана Имран Хан приедет в Россию 23-24 февраля, запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.Как ранее сообщал телеканал Wion со ссылкой на дипломатические источники, на повестке дня будут двусторонние связи, ситуация в Афганистане, а также переговоры о сотрудничестве в области обороны и продвижение газопровода "Пакистанский поток". По данным канала, Имрана Хана будет сопровождать высокопоставленная делегация министров из его кабинета.

https://ria.ru/20220117/doroga-1768129109.html

пакистан

россия

афганистан

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

пакистан, россия, наваз шариф, имран хан, афганистан