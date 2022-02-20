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С козырей пошли. Зачем США понадобилась Украина
В Китае раскрыли цели США в украинском кризисе - РИА Новости, 20.02.2022
С козырей пошли. Зачем США понадобилась Украина
США целенаправленно спровоцировали кризис вокруг Украины, чтобы использовать ее как козырь для сдерживания России. Таким мнением в интервью газете Хуаньцю шибао РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:59
2022-02-20T17:46
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США целенаправленно спровоцировали кризис вокруг Украины, чтобы использовать ее как козырь для сдерживания России. Таким мнением в интервью газете Хуаньцю шибао поделился вице-президент Китайского университета иностранных дел Ван Фан.По его словам, нынешний кризис помогает США не только уравновешивать Россию, но и добиваться сплоченности в рядах НАТО и противостоять реализации проекта "Северный поток — 2".Специалист также отметил, что в ближайшее время американцы могут инициировать новые беспорядки на Украине и продолжать фабриковать различные версии "угрозы российского вторжения"."Скажут, например, что Москва подстрекает пророссийские силы на Украине к цветной революции", — пояснил Ван Фан.Кроме того, украинский кризис не только обеспечивает США прибылью без особых затрат, но и позволит им в случае широкомасштабной войны сыграть роль "спасителя".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.На этой неделе обстановка в Донбассе серьезно обострилась, Киев усилил обстрелы ДНР и ЛНР. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220220/nato-1773874901.html
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Влада Икрамова
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в мире, китай, сша, украина, россия, днр, лнр
11:59 20.02.2022 (обновлено: 17:46 20.02.2022)
 
В Китае раскрыли цели США в украинском кризисе

Хуаньцю шибао: США спровоцировали кризис вокруг Украины, чтобы сдерживать Россию

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США целенаправленно спровоцировали кризис вокруг Украины, чтобы использовать ее как козырь для сдерживания России. Таким мнением в интервью газете Хуаньцю шибао поделился вице-президент Китайского университета иностранных дел Ван Фан.

"Америке наплевать на чувства Украины. Она останется козырем, который можно выкинуть в любой момент", — считает автор, напоминая, что в преддверии предполагаемой даты "вторжения" Джо Байден отказался от предложения Владимира Зеленского посетить Украину.

По его словам, нынешний кризис помогает США не только уравновешивать Россию, но и добиваться сплоченности в рядах НАТО и противостоять реализации проекта "Северный поток — 2".
Специалист также отметил, что в ближайшее время американцы могут инициировать новые беспорядки на Украине и продолжать фабриковать различные версии "угрозы российского вторжения".
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"Скажут, например, что Москва подстрекает пророссийские силы на Украине к цветной революции", — пояснил Ван Фан.
Кроме того, украинский кризис не только обеспечивает США прибылью без особых затрат, но и позволит им в случае широкомасштабной войны сыграть роль "спасителя".
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
На этой неделе обстановка в Донбассе серьезно обострилась, Киев усилил обстрелы ДНР и ЛНР. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Опубликовано: Влада Икрамова
 
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