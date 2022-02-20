https://ria.ru/20220220/kozyr-1773889636.html

С козырей пошли. Зачем США понадобилась Украина

В Китае раскрыли цели США в украинском кризисе - РИА Новости, 20.02.2022

С козырей пошли. Зачем США понадобилась Украина

США целенаправленно спровоцировали кризис вокруг Украины, чтобы использовать ее как козырь для сдерживания России. Таким мнением в интервью газете Хуаньцю шибао РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:59

2022-02-20T11:59

2022-02-20T17:46

в мире

китай

сша

украина

россия

днр

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773727557_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9d82f0010aff2bc7d15f2b60c32269b7.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США целенаправленно спровоцировали кризис вокруг Украины, чтобы использовать ее как козырь для сдерживания России. Таким мнением в интервью газете Хуаньцю шибао поделился вице-президент Китайского университета иностранных дел Ван Фан.По его словам, нынешний кризис помогает США не только уравновешивать Россию, но и добиваться сплоченности в рядах НАТО и противостоять реализации проекта "Северный поток — 2".Специалист также отметил, что в ближайшее время американцы могут инициировать новые беспорядки на Украине и продолжать фабриковать различные версии "угрозы российского вторжения"."Скажут, например, что Москва подстрекает пророссийские силы на Украине к цветной революции", — пояснил Ван Фан.Кроме того, украинский кризис не только обеспечивает США прибылью без особых затрат, но и позволит им в случае широкомасштабной войны сыграть роль "спасителя".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.На этой неделе обстановка в Донбассе серьезно обострилась, Киев усилил обстрелы ДНР и ЛНР. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/nato-1773874901.html

https://ria.ru/20220220/sroki-1773865752.html

китай

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, китай, сша, украина, россия, днр, лнр