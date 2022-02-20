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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/kot-1773947613.html
Семья беженцев рассказала, как эвакуировалась из ДНР вместе с котом
Семья беженцев рассказала, как эвакуировалась из ДНР вместе с котом - РИА Новости, 20.02.2022
Семья беженцев рассказала, как эвакуировалась из ДНР вместе с котом
Семья из поселка Пантелеймоновка в Донбассе - мама с дочкой - рассказали РИА Новости, что при эвакуации из самопровозглашенной ДНР в Ростов-на-Дону взяли с... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:37
2022-02-20T19:44
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
донецкая народная республика
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Семья из поселка Пантелеймоновка в Донбассе - мама с дочкой - рассказали РИА Новости, что при эвакуации из самопровозглашенной ДНР в Ростов-на-Дону взяли с собой кота."Мы приехали из поселка Пантелеймоновка, добрались хорошо. Везем с собой кота - его зовут Максимус. У кота есть паспорт, но на границе его не проверяли", - заявила девочка.По ее словам, до Ростова-на-Дону они добирались самостоятельно, на электричках, а жить будут у родственников, поэтому останавливаться в пункте временного размещения для беженцев необходимости нет.Как отметила мама девочки, они пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, ростов-на-дону, ростовская область
19:37 20.02.2022 (обновлено: 19:44 20.02.2022)
 
Семья беженцев рассказала, как эвакуировалась из ДНР вместе с котом

Семья из поселка Пантелеймоновка в Донбассе при эвакуации из ДНР взяла с собой кота

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация беженцев с территории ДНР
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Эвакуация беженцев с территории ДНР
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Семья из поселка Пантелеймоновка в Донбассе - мама с дочкой - рассказали РИА Новости, что при эвакуации из самопровозглашенной ДНР в Ростов-на-Дону взяли с собой кота.
"Мы приехали из поселка Пантелеймоновка, добрались хорошо. Везем с собой кота - его зовут Максимус. У кота есть паспорт, но на границе его не проверяли", - заявила девочка.
По ее словам, до Ростова-на-Дону они добирались самостоятельно, на электричках, а жить будут у родственников, поэтому останавливаться в пункте временного размещения для беженцев необходимости нет.
Как отметила мама девочки, они пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 17:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из Донецка рассказали, почему решили эвакуироваться
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреДонецкая Народная РеспубликаРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
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