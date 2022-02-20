https://ria.ru/20220220/kot-1773947613.html

Семья беженцев рассказала, как эвакуировалась из ДНР вместе с котом

Семья беженцев рассказала, как эвакуировалась из ДНР вместе с котом - РИА Новости, 20.02.2022

Семья беженцев рассказала, как эвакуировалась из ДНР вместе с котом

Семья из поселка Пантелеймоновка в Донбассе - мама с дочкой - рассказали РИА Новости, что при эвакуации из самопровозглашенной ДНР в Ростов-на-Дону взяли с... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:37

2022-02-20T19:37

2022-02-20T19:44

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

донецкая народная республика

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Семья из поселка Пантелеймоновка в Донбассе - мама с дочкой - рассказали РИА Новости, что при эвакуации из самопровозглашенной ДНР в Ростов-на-Дону взяли с собой кота."Мы приехали из поселка Пантелеймоновка, добрались хорошо. Везем с собой кота - его зовут Максимус. У кота есть паспорт, но на границе его не проверяли", - заявила девочка.По ее словам, до Ростова-на-Дону они добирались самостоятельно, на электричках, а жить будут у родственников, поэтому останавливаться в пункте временного размещения для беженцев необходимости нет.Как отметила мама девочки, они пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773933572.html

донецкая народная республика

ростов-на-дону

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, ростов-на-дону, ростовская область