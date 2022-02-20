00:44 20.02.2022 (обновлено: 09:45 20.02.2022)
Косово могут попытаться принять в НАТО, заявил Вучич
Глава Сербии Вучич: в этом году самопровозглашенную республику Косово могут принять в НАТО
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 фев — РИА Новости. В этом году ожидаются попытки принять самопровозглашенную республику Косово в НАТО, чтобы заставить ЕС признать ее независимость, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Танюг.
"Ожидаю, что через полгода кому-то придет в голову принять Косово в НАТО и тем самым вынудить эти четыре страны (Грецию, Словакию, Румынию, Испанию) признать независимость Косово, и так нас поставить перед свершившимся фактом. Даже если это произойдет, наш ответ будет — хорошо, вы признали, но мы нет", — заявил Вучич.
Косовоалбанские власти 17 февраля торжественно отметили очередную годовщину провозглашенной в 2008 году в одностороннем порядке независимости с парадом полиции и военизированных Сил безопасности Косово (СБК).
Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Однако власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии.
Заместитель министра СБК Агим Чеку сообщил в ноябре 2018 года, что создаваемая армия будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, "но только для обороны".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Опубликовано: Никита Стома