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Косово могут попытаться принять в НАТО, заявил Вучич
Косово могут попытаться принять в НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 20.02.2022
Косово могут попытаться принять в НАТО, заявил Вучич
В этом году ожидаются попытки принять самопровозглашенную республику Косово в НАТО, чтобы заставить ЕС признать ее независимость, заявил президент Сербии... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T00:44
2022-02-20T09:45
в мире
россия
греция
черногория
освободительная армия косово
совет безопасности оон
нато
косово
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БЕЛГРАД, 20 фев — РИА Новости. В этом году ожидаются попытки принять самопровозглашенную республику Косово в НАТО, чтобы заставить ЕС признать ее независимость, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Танюг.Косовоалбанские власти 17 февраля торжественно отметили очередную годовщину провозглашенной в 2008 году в одностороннем порядке независимости с парадом полиции и военизированных Сил безопасности Косово (СБК).Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Однако власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии.Заместитель министра СБК Агим Чеку сообщил в ноябре 2018 года, что создаваемая армия будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, "но только для обороны".Самопровозглашенная республика в марте прошлого года отправила контингент СБК в свою первую международную миссию в составе сил США в Кувейте. Силы безопасности Косово в мае и июне 2021 года впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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в мире, россия, греция, черногория, освободительная армия косово, совет безопасности оон, нато, косово
00:44 20.02.2022 (обновлено: 09:45 20.02.2022)
 
Косово могут попытаться принять в НАТО, заявил Вучич

Глава Сербии Вучич: в этом году самопровозглашенную республику Косово могут принять в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 фев — РИА Новости. В этом году ожидаются попытки принять самопровозглашенную республику Косово в НАТО, чтобы заставить ЕС признать ее независимость, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Танюг.

"Ожидаю, что через полгода кому-то придет в голову принять Косово в НАТО и тем самым вынудить эти четыре страны (Грецию, Словакию, Румынию, Испанию) признать независимость Косово, и так нас поставить перед свершившимся фактом. Даже если это произойдет, наш ответ будет — хорошо, вы признали, но мы нет", — заявил Вучич.

Косовоалбанские власти 17 февраля торжественно отметили очередную годовщину провозглашенной в 2008 году в одностороннем порядке независимости с парадом полиции и военизированных Сил безопасности Косово (СБК).
Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Однако власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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Вучич назвал заявление Шольца о бомбардировке Югославии поверхностным
Заместитель министра СБК Агим Чеку сообщил в ноябре 2018 года, что создаваемая армия будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, "но только для обороны".
Самопровозглашенная республика в марте прошлого года отправила контингент СБК в свою первую международную миссию в составе сил США в Кувейте. Силы безопасности Косово в мае и июне 2021 года впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Опубликовано: Никита Стома
 
В миреРоссияГрецияЧерногорияОсвободительная армия КосовоСовет Безопасности ООННАТОКосово
 
 
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