https://ria.ru/20220220/kosovo-1773845290.html

Косово могут попытаться принять в НАТО, заявил Вучич

Косово могут попытаться принять в НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 20.02.2022

Косово могут попытаться принять в НАТО, заявил Вучич

В этом году ожидаются попытки принять самопровозглашенную республику Косово в НАТО, чтобы заставить ЕС признать ее независимость, заявил президент Сербии... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T00:44

2022-02-20T00:44

2022-02-20T09:45

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БЕЛГРАД, 20 фев — РИА Новости. В этом году ожидаются попытки принять самопровозглашенную республику Косово в НАТО, чтобы заставить ЕС признать ее независимость, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Танюг.Косовоалбанские власти 17 февраля торжественно отметили очередную годовщину провозглашенной в 2008 году в одностороннем порядке независимости с парадом полиции и военизированных Сил безопасности Косово (СБК).Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Однако власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии.Заместитель министра СБК Агим Чеку сообщил в ноябре 2018 года, что создаваемая армия будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, "но только для обороны".Самопровозглашенная республика в марте прошлого года отправила контингент СБК в свою первую международную миссию в составе сил США в Кувейте. Силы безопасности Косово в мае и июне 2021 года впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20220220/zayavlenie-1773844445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, греция, черногория, освободительная армия косово, совет безопасности оон, нато, косово