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Королева Британии заразилась коронавирусом
Королева Британии заразилась коронавирусом - РИА Новости, 20.02.2022
Королева Британии заразилась коронавирусом
Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус, сообщает газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:51
2022-02-20T15:48
коронавирус covid-19
в мире
елизавета ii
великобритания
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ЛОНДОН, 20 фев — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус, сообщает газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец."Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", — говорится в статье.Во дворце подчеркнули, что королева продолжит получать медицинский уход и будет "следовать всем надлежащим рекомендациям".В десятых числах февраля сообщалось, что коронавирус выявили у наследника британского престола принца Чарльза. Он встречался с матерью за несколько дней до этого.В январе прошлого года Елизавета II сделала прививку от COVID-19. В марте она получила вторую дозу вакцины, а в октябре — третью, бустерную.Состояние здоровья королевы уже становилось поводом для беспокойства после того, как в конце прошлого года врачи рекомендовали ей отдохнуть от работы и она отменила участие в некоторых мероприятиях. В середине октября она впервые появилась на публике с тростью, а недавно призналась, что ей тяжело ходить.Елизавете II 95 лет. В этом году она отмечает 70-летие восшествия на престол.
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коронавирус covid-19, в мире, елизавета ii, великобритания
14:51 20.02.2022 (обновлено: 15:48 20.02.2022)
 
Королева Британии заразилась коронавирусом

Букингемский дворец сообщил о COVID-19 у королевы Великобритании Елизаветы II

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЛОНДОН, 20 фев — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус, сообщает газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.
"Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", — говорится в статье.
Во дворце подчеркнули, что королева продолжит получать медицинский уход и будет "следовать всем надлежащим рекомендациям".
В десятых числах февраля сообщалось, что коронавирус выявили у наследника британского престола принца Чарльза. Он встречался с матерью за несколько дней до этого.
В январе прошлого года Елизавета II сделала прививку от COVID-19. В марте она получила вторую дозу вакцины, а в октябре — третью, бустерную.
Состояние здоровья королевы уже становилось поводом для беспокойства после того, как в конце прошлого года врачи рекомендовали ей отдохнуть от работы и она отменила участие в некоторых мероприятиях. В середине октября она впервые появилась на публике с тростью, а недавно призналась, что ей тяжело ходить.
Елизавете II 95 лет. В этом году она отмечает 70-летие восшествия на престол.
Британский принц Чарльз в Индии. 13 ноября 2019
10 февраля, 15:09Распространение коронавируса
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Коронавирус COVID-19В миреЕлизавета IIВеликобритания
 
 
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