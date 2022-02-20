https://ria.ru/20220220/koroleva-1773913465.html

Королева Британии заразилась коронавирусом

Королева Британии заразилась коронавирусом - РИА Новости, 20.02.2022

Королева Британии заразилась коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус, сообщает газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:51

2022-02-20T14:51

2022-02-20T15:48

коронавирус covid-19

в мире

елизавета ii

великобритания

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ЛОНДОН, 20 фев — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус, сообщает газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец."Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", — говорится в статье.Во дворце подчеркнули, что королева продолжит получать медицинский уход и будет "следовать всем надлежащим рекомендациям".В десятых числах февраля сообщалось, что коронавирус выявили у наследника британского престола принца Чарльза. Он встречался с матерью за несколько дней до этого.В январе прошлого года Елизавета II сделала прививку от COVID-19. В марте она получила вторую дозу вакцины, а в октябре — третью, бустерную.Состояние здоровья королевы уже становилось поводом для беспокойства после того, как в конце прошлого года врачи рекомендовали ей отдохнуть от работы и она отменила участие в некоторых мероприятиях. В середине октября она впервые появилась на публике с тростью, а недавно призналась, что ей тяжело ходить.Елизавете II 95 лет. В этом году она отмечает 70-летие восшествия на престол.

https://ria.ru/20220210/koronavirusom-1772092545.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

коронавирус covid-19, в мире, елизавета ii, великобритания