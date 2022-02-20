https://ria.ru/20220220/kollaps-1773848409.html

Вучич рассказал о подготовке Сербии к "мировому коллапсу"

Вучич рассказал о подготовке Сербии к "мировому коллапсу" - РИА Новости, 20.02.2022

Вучич рассказал о подготовке Сербии к "мировому коллапсу"

Президент Сербии Александр Вучич рассказал агентству Танюг про подготовку властями страны резервов на случай конфликта США, ЕС и России, который, по его мнению, РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T01:34

2022-02-20T01:34

2022-02-20T01:57

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россия

сербия

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 20 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал агентству Танюг про подготовку властями страны резервов на случай конфликта США, ЕС и России, который, по его мнению, может привести к "мировому коллапсу".По его словам в предыдущий месяц власти Сербии закачали сколько могли топлива в подземное хранилище газа Банатски-Двор, и сейчас там находится около 110 миллионов кубических метров, но этого достаточно лишь на 15-20 дней "если кто–то перекроет". Нефти в энергетических резервах вместе с военными и другими запасами Сербии хватит не более чем на месяц. Также закуплены необходимые запасы основных продуктов питания, в том числе соль, фасоль, горох, масло, мука, пшеница, кукуруза. Глава государства указал, что "граждане Сербии, что бы ни случилось в мире, не будут голодными"."КНР, США, Россия, Украина, Индия — это пять самых больших производителей зерна – пшеницы и кукурузы. Можно подумать, что будет на рынке в ту же секунду, если что-то произойдет. Конечно, это оставит последствия, думаю, будет полный коллапс мира", — отметил Вучич.Он выразил надежду, что этого все же не произойдет, однако предположил, что Сербия сможет выдержать и такое развитие ситуации.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сша, россия, сербия, в мире, александр вучич