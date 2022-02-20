01:34 20.02.2022 (обновлено: 01:57 20.02.2022)
Вучич рассказал о подготовке Сербии к "мировому коллапсу"
Президент Сербии Вучич: конфликт между США и Россией привел бы к полному коллапсу мира
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал агентству Танюг про подготовку властями страны резервов на случай конфликта США, ЕС и России, который, по его мнению, может привести к "мировому коллапсу".
"Если произойдет что-либо между американцами и русскими на мировом уровне и европейцами и они скажут, что вводим все возможные санкции и закрываем все, что поступает из России, что мы в этом случае делаем с нефтью? С нефтью, со всеми нефтепродуктами: керосином, мазутом, дизелем и евродизелем, бензином, что делаем с газом?!" — заявил Вучич.
По его словам в предыдущий месяц власти Сербии закачали сколько могли топлива в подземное хранилище газа Банатски-Двор, и сейчас там находится около 110 миллионов кубических метров, но этого достаточно лишь на 15-20 дней "если кто–то перекроет". Нефти в энергетических резервах вместе с военными и другими запасами Сербии хватит не более чем на месяц. Также закуплены необходимые запасы основных продуктов питания, в том числе соль, фасоль, горох, масло, мука, пшеница, кукуруза. Глава государства указал, что "граждане Сербии, что бы ни случилось в мире, не будут голодными".
Он выразил надежду, что этого все же не произойдет, однако предположил, что Сербия сможет выдержать и такое развитие ситуации.
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Опубликовано: Никита Стома