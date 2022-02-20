22:58 20.02.2022 (обновлено: 22:59 20.02.2022)
Минск направил калий через Россию и Украину после запрета Литвой транзита
Премьер Белоруссии Головченко: Минск направил калий через Россию и Украину
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko JrРабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr
Рабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений
МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что после запрета Литвой транзита белорусских калийных удобрений по своей территории в порт Минск перенаправил их в порты России и Украины, а также по железной дороге в Китай.
"Калий поедет в другую сторону, и он уже едет. Украина и Россия – что касается морских перевозок, в основном, он идет в Россию. И железнодорожные перевозки – в направлении Китая", - сказал Головченко в интервью литовской газете "Вечерние новости", отрывок которого показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".
Правительство Литвы 12 января постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства.
На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил применить ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита грузов из Белоруссии. МИД Белоруссии заявил, что Минск с 7 февраля запрещает транзит по своей территории нефтепродуктов и удобрений, которые следуют из Литвы железной дорогой и погружены на станциях "Литовских железных дорог".
14 февраля, 12:07Лукашенко заявил об отказе Киева от белорусских калийных удобрений
Опубликовано: Наталья Макарова