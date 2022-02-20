https://ria.ru/20220220/kaliningrad-1773953713.html

Антонов: Россия отвела часть войск из Калининграда, спасибо никто не сказал

Антонов: Россия отвела часть войск из Калининграда, спасибо никто не сказал - РИА Новости, 21.02.2022

Антонов: Россия отвела часть войск из Калининграда, спасибо никто не сказал

НАТО расширяется, а когда Россия сокращает численность войск в Калининграде, никто даже спасибо не скажет, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-20T20:40

2022-02-20T20:40

2022-02-21T00:08

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. НАТО расширяется, а когда Россия сокращает численность войск в Калининграде, никто даже спасибо не скажет, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Вы увидите, что мы отвели войска из различных регионов, которые близки к балтийскому и восточноевропейскому. Мы отвели значительное количество военных из региона Калининграда, и никто даже не сказал спасибо", - отметил Антонов в интервью CBS. Он подчеркнул, что в это же время НАТО расширяется.В воскресенье президент России Владимир Путин вновь заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям РФ по безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.

https://ria.ru/20211229/zakhvat-1766049244.html

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восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

энтони блинкен, россия, восточная европа, сша, нато, безопасность, в мире, анатолий антонов