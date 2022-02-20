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Антонов: Россия отвела часть войск из Калининграда, спасибо никто не сказал
Антонов: Россия отвела часть войск из Калининграда, спасибо никто не сказал - РИА Новости, 21.02.2022
Антонов: Россия отвела часть войск из Калининграда, спасибо никто не сказал
НАТО расширяется, а когда Россия сокращает численность войск в Калининграде, никто даже спасибо не скажет, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-20T20:40
2022-02-21T00:08
энтони блинкен
россия
восточная европа
сша
нато
безопасность
в мире
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. НАТО расширяется, а когда Россия сокращает численность войск в Калининграде, никто даже спасибо не скажет, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Вы увидите, что мы отвели войска из различных регионов, которые близки к балтийскому и восточноевропейскому. Мы отвели значительное количество военных из региона Калининграда, и никто даже не сказал спасибо", - отметил Антонов в интервью CBS. Он подчеркнул, что в это же время НАТО расширяется.В воскресенье президент России Владимир Путин вновь заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям РФ по безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
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россия
восточная европа
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энтони блинкен, россия, восточная европа, сша, нато, безопасность, в мире, анатолий антонов
20:40 20.02.2022 (обновлено: 00:08 21.02.2022)
 
Антонов: Россия отвела часть войск из Калининграда, спасибо никто не сказал

Посол Антонов: Россия отвела часть войск из Калининграда, но никто даже спасибо не сказал

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. НАТО расширяется, а когда Россия сокращает численность войск в Калининграде, никто даже спасибо не скажет, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Вы увидите, что мы отвели войска из различных регионов, которые близки к балтийскому и восточноевропейскому. Мы отвели значительное количество военных из региона Калининграда, и никто даже не сказал спасибо", - отметил Антонов в интервью CBS. Он подчеркнул, что в это же время НАТО расширяется.
В воскресенье президент России Владимир Путин вновь заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям РФ по безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 17:41
Британцы пригрозили захватом Калининграда в случае войны с Россией
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Энтони БлинкенРоссияВосточная ЕвропаСШАНАТОБезопасностьВ миреАнатолий Антонов
 
 
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