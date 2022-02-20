https://ria.ru/20220220/izrail-1773934570.html
Израиль изменит правила въезда в страну
Израиль изменит правила въезда в страну - РИА Новости, 20.02.2022
Израиль изменит правила въезда в страну
Израиль с 1 марта будет пускать как привитых, так и не привитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:25
2022-02-20T17:25
2022-02-20T17:36
распространение коронавируса
израиль
коронавирус covid-19
пцр
в мире
туризм
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Израиль с 1 марта будет пускать как привитых, так и не привитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны.Премьер Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение об ослаблении ограничений по коронавирусу.В частности, как следует из заявления, с 1 марта будет разрешён въезд туристам любого возраста, привитым и непривитым, при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлётом и после посадки в Израиле.В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых российской вакциной "Спутник V".
https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770464248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, коронавирус covid-19, пцр, в мире, туризм, нафтали беннет
17:25 20.02.2022 (обновлено: 17:36 20.02.2022)
Израиль изменит правила въезда в страну
В Израиль с 1 марта будут пускать привитых и непривитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами