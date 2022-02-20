https://ria.ru/20220220/izrail-1773934570.html

Израиль изменит правила въезда в страну

Израиль изменит правила въезда в страну - РИА Новости, 20.02.2022

Израиль изменит правила въезда в страну

Израиль с 1 марта будет пускать как привитых, так и не привитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:25

2022-02-20T17:25

2022-02-20T17:36

распространение коронавируса

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нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Израиль с 1 марта будет пускать как привитых, так и не привитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны.Премьер Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение об ослаблении ограничений по коронавирусу.В частности, как следует из заявления, с 1 марта будет разрешён въезд туристам любого возраста, привитым и непривитым, при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлётом и после посадки в Израиле.В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых российской вакциной "Спутник V".

https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770464248.html

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, коронавирус covid-19, пцр, в мире, туризм, нафтали беннет