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https://ria.ru/20220220/izrail-1773934570.html
Израиль изменит правила въезда в страну
Израиль изменит правила въезда в страну - РИА Новости, 20.02.2022
Израиль изменит правила въезда в страну
Израиль с 1 марта будет пускать как привитых, так и не привитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:25
2022-02-20T17:36
распространение коронавируса
израиль
коронавирус covid-19
пцр
в мире
туризм
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Израиль с 1 марта будет пускать как привитых, так и не привитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны.Премьер Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение об ослаблении ограничений по коронавирусу.В частности, как следует из заявления, с 1 марта будет разрешён въезд туристам любого возраста, привитым и непривитым, при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлётом и после посадки в Израиле.В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых российской вакциной "Спутник V".
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Наталья Макарова
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израиль, коронавирус covid-19, пцр, в мире, туризм, нафтали беннет
17:25 20.02.2022 (обновлено: 17:36 20.02.2022)
 
Израиль изменит правила въезда в страну

В Израиль с 1 марта будут пускать привитых и непривитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Израиль с 1 марта будет пускать как привитых, так и не привитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны.
Премьер Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение об ослаблении ограничений по коронавирусу.
В частности, как следует из заявления, с 1 марта будет разрешён въезд туристам любого возраста, привитым и непривитым, при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлётом и после посадки в Израиле.
В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых российской вакциной "Спутник V".
Открывшееся для работы на вынос кафе в Мадриде - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 14:50Туризм
Страны начинают смягчать ограничения, введенные из-за "омикрона"
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Распространение коронавирусаИзраильКоронавирус COVID-19ПЦРВ миреТуризмНафтали Беннет
 
 
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