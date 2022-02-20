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Почему важна цифровая безопасность и какое отношение к ней имеют казаки

Почему важна цифровая безопасность и какое отношение к ней имеют казаки - РИА Новости, 20.02.2022

Почему важна цифровая безопасность и какое отношение к ней имеют казаки

Распознать за пустой аватаркой киберпреступника, увидеть за красочной картинкой "как из мультика" площадку для продажи наркотиков, а также объяснить, как не... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:00

2022-02-20T10:00

2022-02-20T10:00

российское казачество

российское казачество

москва

интернет

информационная безопасность

григорий пащенко

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Распознать за пустой аватаркой киберпреступника, увидеть за красочной картинкой "как из мультика" площадку для продажи наркотиков, а также объяснить, как не оставить компрометирующих следов в интернете, могут добровольцы, которые борются с мошенниками в Сети. Одни называют себя кибердружиной, другие – цифровыми волонтерами. Какие нарушения они пресекают, что могут посоветовать обычным пользователям и при чем тут казаки, выяснил корреспондент спецпроекта "Российское казачество".Бой с киберпреступностьюКазачьи "кибердружины", которые помогают правоохранительным органам в реальной жизни, существуют уже очень давно, а вот казаки, которые помогают поддерживать порядок в интернет-пространстве, появились относительно недавно, в 2016 году. Именно тогда на базе Московского государственного университета технологий и управления имени им. К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета) стала работать первая молодежная казачья кибердружина, рассказал Владимир Пономарев, руководитель кибердружины.Сегодня работа молодых казаков состоит из трех основных направлений: поиск противоправного контента (обнаружение экстремистских материалов, определение ресурсов, распространяющих наркотики, а также групп смерти и суицидального контента), создание позитивного контента для замещения противоправных материалов, а также проведение уроков кибербезопасности в школах.Владимир отметил, что поиск противоправного контента – это наиболее серьезное направление, поскольку кибердружинники активно взаимодействуют с правоохранительными органами. Это происходит в том числе с помощью специальных форм общественной электронной приемной Роскомнадзора, куда они направляют информацию о противоправном контенте. Но прежде чем приступить к такой работе, молодые казаки проходят серьезное обучение."Сначала мы учим кибердружинников, как этот контент выявлять. Это прежде всего работа со словарями, то есть теми словами, которые используются для поиска противоправного контента. Кроме того, объясняются и сами принципы поиска и отправки информации. Особое внимание уделяется изучению форм электронных приемных правоохранительных органов. В рамках анализа противоправного контента происходит и обучение основам программирования. Например, кибердружинники изучают скриптовый язык Python (это обучение алгоритмам автоматизации и дата-аналитике). Владея такими навыками, кибердружинник сможет не просто отравлять ссылку на противоправный контент, но и проводить первичный анализ, что приветствуется правоохранительными органами", – рассказал Владимир Пономарев.По словам эксперта, вступить в молодежную кибердружину может любой студент Первого казачьего университета. Он отметил, что навыки программирования очень ценны, но пригодятся далеко не каждому участнику сообщества, поскольку многие из них занимаются творческой деятельностью, например созданием позитивного контента. Для этого они учатся работать в специальных графических и видеоредакторах, изучают основы 3D-графики и создания виртуальных пространств. Многие задействованы в подготовке и проведении уроков безопасного интернета для школьников. Они учатся правильно проводить занятия и готовят специальные презентации по темам информационной безопасности.По мнению Владимира, успех сообщества заключается именно в его разносторонней деятельности. За время своего существования кибердружинникам неоднократно удавалось выявлять факты кибермошенничества и киберпреступлений. Например, с их помощью блокировали сайты по продаже наркотиков, разоблачали кураторов групп смерти и даже находили среди школьников участников таких групп.Несмотря на серьезность дела, ни один кибердружинник не привязан к определенному рабочему месту. Но для удобства работы кибердружинников в главном здании Первого казачьего университета в Москве для них оборудован специальный ситуационный центр, подчеркнул Владимир Пономарев.Спикер отметил, что это направление пользуется спросом наравне с научной и активистской деятельностью. Желающие бороться с интернет-преступниками всегда есть. Кроме того, в 2017 году кибердружины были созданы и на базе девяти региональных филиалов университета."МВД России отмечает, что количество киберпреступлений растет. Есть понимание, что будет расти и дальше, просто потому что происходит развитие информационного пространства. Кибердружины нужны в том числе и как будущий кадровый резерв правоохранительных органов. Да, может быть, они сейчас еще не могут так хорошо анализировать контент, как, например, профессиональные правоохранители, но если не будет такого резерва, то и не будет развиваться дальше это направление. И здесь этим резервом могут выступить молодежные казачьи кибердружины", – резюмировал Владимир.Оперативнее и эффективнееИнформационная безопасность не ограничивается только лишь работой правоохранительных органов и поиском противоправного или террористического контента. Специалист по кибербезопасности, руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко рассказал, какие опасности поджидают юзеров и как цифровые волонтеры могут им помочь.По его словам, мошенники могут орудовать в интернете буквально на каждом сайте. Кроме того, зачастую можно навредить себе и самостоятельно, если не знать, например, элементарных правил пользования социальными сетями и банковскими картами.Участников проекта "Цифровые волонтеры" учат и таким правилам, и разоблачению преступников. Специально для них проводятся обучающие мероприятия, мастер-классы, форумы, которые позволяют создавать безопасное рабочее цифровое пространство. Там они узнают, как защититься от взломов, от фишинга, каким образом работают трекеры, которые сливают данные с мобильных устройств, какие манипуляции применяют рекламодатели и злоумышленники, как безопасно работать с заграничным софтом.Кроме того, особое внимание цифровые волонтеры уделяют созданию "белого" социального статуса. Григорий считает, что это очень важно.Для того чтобы социальный профиль оставался чистым, необходимо пристально следить за информацией в соцсетях, она не должна быть вычурной, вызывающей или депрессивной, пояснил Григорий. Негативно на цифровом профиле сказываются еще и задолженности по счетам и несвоевременная оплата штрафов.В проекте принимают участие молодые люди от 18 лет, и он полностью направлен на информационную безопасность молодежи и работу с противоправным контентом, подчеркнул Пащенко."Например, если мы видим, что у нас сейчас форсится тема накачки граждан подменой исторических понятий, то наши специалисты выявляют, кто является первоисточником. Задача – выявить этот источник и донести до людей, как есть на самом деле, дать правильное понимание этой легенды", – подчеркнул эксперт.Таким образом, цифровые волонтеры получают навыки по всем этим направлениям, начиная с OSINT и интернет-разведки, сбора персональных данных и заканчивая легким программированием, работой с "умными" устройствами, созданием безопасных рабочих средств и разработкой информационных проектов.Деятельность цифровых волонтеров постепенно выходит за пределы рабочих кабинетов, рассказал Пащенко. Уже сейчас в сотрудничестве с "Мосволонтером" цифровые волонтеры открывают подразделения в каждом административном округе. По плану они должны вырасти в некие цифровые корпуса, куда любой желающий сможет обратиться за помощью. По словам спикера, помогать будут всем, даже бабушкам с настройкой телефонов.

https://ria.ru/20211218/obrazovanie-1764325192.html

https://ria.ru/20220205/metodika-1771070131.html

https://ria.ru/20220214/mvd-1772762618.html

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российское казачество, москва, интернет, информационная безопасность, григорий пащенко