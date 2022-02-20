https://ria.ru/20220220/gruppa-1773943839.html
СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине
СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине - РИА Новости, 20.02.2022
СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин условились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, сообщают СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:00
2022-02-20T19:00
2022-02-20T19:00
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин условились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, сообщают СМИ со ссылкой на французского чиновника."Макрон и Путин договорились провести трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ОБСЕ в понедельник", - сообщил чиновник агентству Рейтер.В воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор по инициативе французской стороны. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, франция, владимир путин, эммануэль макрон
СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине
Reuters: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине в понедельник