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СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине
СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине - РИА Новости, 20.02.2022
СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин условились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, сообщают СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:00
2022-02-20T19:00
в мире
россия
украина
франция
владимир путин
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин условились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, сообщают СМИ со ссылкой на французского чиновника."Макрон и Путин договорились провести трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ОБСЕ в понедельник", - сообщил чиновник агентству Рейтер.В воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор по инициативе французской стороны. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут.
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в мире, россия, украина, франция, владимир путин, эммануэль макрон
19:00 20.02.2022
 
СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине

Reuters: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине в понедельник

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин условились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, сообщают СМИ со ссылкой на французского чиновника.
"Макрон и Путин договорились провести трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ОБСЕ в понедельник", - сообщил чиновник агентству Рейтер.
В воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор по инициативе французской стороны. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреРоссияУкраинаФранцияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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