https://ria.ru/20220220/gruppa-1773943839.html

СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине

СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине - РИА Новости, 20.02.2022

СМИ: Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин условились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, сообщают СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:00

2022-02-20T19:00

2022-02-20T19:00

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин условились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, сообщают СМИ со ссылкой на французского чиновника."Макрон и Путин договорились провести трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ОБСЕ в понедельник", - сообщил чиновник агентству Рейтер.В воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор по инициативе французской стороны. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, франция, владимир путин, эммануэль макрон