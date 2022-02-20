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Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить

Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить - РИА Новости, 20.02.2022

Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить

Елизавета Глинка помогала бездомным, тяжелобольным и умирающим. Милосердие было ее главным оружием. В народе ее ласково называли Доктор Лиза.

2022-02-20T13:19

2022-02-20T13:19

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видео

фонд "доктор лиза"

справедливая помощь доктора лизы

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Глинка основала первый на Украине бесплатный хоспис. Она была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным. Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей. Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в 2016 году, когда летела с гуманитарной помощью в Сирию. Доктор Лиза по сей день вдохновляет людей помогать тем, кто в этом нуждается. А созданный ею фонд "Справедливая помощь" продолжает ее дело.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить Елизавета Глинка помогала бездомным, тяжелобольным и умирающим. Милосердие было ее главным оружием. В народе ее ласково называли Доктор Лиза. Глинка основала первый на Украине бесплатный хоспис. Она была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным. Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей. Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в 2016 году, когда летела с гуманитарной помощью в Сирию. Доктор Лиза по сей день вдохновляет людей помогать тем, кто в этом нуждается. А созданный ею фонд "Справедливая помощь" продолжает ее дело. 2022-02-20T13:19 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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