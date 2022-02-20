https://ria.ru/20220220/glinka-1773900286.html
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить - РИА Новости, 20.02.2022
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить
Елизавета Глинка помогала бездомным, тяжелобольным и умирающим. Милосердие было ее главным оружием. В народе ее ласково называли Доктор Лиза.
2022-02-20T13:19
2022-02-20T13:19
2022-02-20T13:20
видео
фонд "доктор лиза"
справедливая помощь доктора лизы
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Глинка основала первый на Украине бесплатный хоспис. Она была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным. Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей. Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в 2016 году, когда летела с гуманитарной помощью в Сирию. Доктор Лиза по сей день вдохновляет людей помогать тем, кто в этом нуждается. А созданный ею фонд "Справедливая помощь" продолжает ее дело.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773899648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b688ab987f6c06d9ac3a8d9a2c2f68a3.jpg
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить
Елизавета Глинка помогала бездомным, тяжелобольным и умирающим. Милосердие было ее главным оружием. В народе ее ласково называли Доктор Лиза.
Глинка основала первый на Украине бесплатный хоспис. Она была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным. Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей.
Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в 2016 году, когда летела с гуманитарной помощью в Сирию. Доктор Лиза по сей день вдохновляет людей помогать тем, кто в этом нуждается. А созданный ею фонд "Справедливая помощь" продолжает ее дело.
2022-02-20T13:19
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PT3M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, фонд "доктор лиза", справедливая помощь доктора лизы, видео
13:19 20.02.2022 (обновлено: 13:20 20.02.2022)
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить
Елизавета Глинка помогала бездомным, тяжелобольным и умирающим. Милосердие было ее главным оружием. В народе ее ласково называли Доктор Лиза.