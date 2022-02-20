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Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить - РИА Новости, 20.02.2022
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить
Елизавета Глинка помогала бездомным, тяжелобольным и умирающим. Милосердие было ее главным оружием. В народе ее ласково называли Доктор Лиза.
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фонд "доктор лиза"
справедливая помощь доктора лизы
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Глинка основала первый на Украине бесплатный хоспис. Она была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным. Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей. Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в 2016 году, когда летела с гуманитарной помощью в Сирию. Доктор Лиза по сей день вдохновляет людей помогать тем, кто в этом нуждается. А созданный ею фонд "Справедливая помощь" продолжает ее дело.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить
Елизавета Глинка помогала бездомным, тяжелобольным и умирающим. Милосердие было ее главным оружием. В народе ее ласково называли Доктор Лиза. Глинка основала первый на Украине бесплатный хоспис. Она была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным. Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей. Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в 2016 году, когда летела с гуманитарной помощью в Сирию. Доктор Лиза по сей день вдохновляет людей помогать тем, кто в этом нуждается. А созданный ею фонд "Справедливая помощь" продолжает ее дело.
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видео, фонд "доктор лиза", справедливая помощь доктора лизы, видео
Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить
Елизавета Глинка помогала бездомным, тяжелобольным и умирающим. Милосердие было ее главным оружием. В народе ее ласково называли Доктор Лиза.
2022-02-20T13:19
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13:19 20.02.2022 (обновлено: 13:20 20.02.2022)
 

Доктор Лиза. Дело, которое продолжает жить

Читать ria.ru в
Елизавета Глинка помогала бездомным, тяжелобольным и умирающим. Милосердие было ее главным оружием. В народе ее ласково называли Доктор Лиза.
Глинка основала первый на Украине бесплатный хоспис. Она была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, курировала учреждения паллиативной помощи неизлечимым больным. Каждую неделю Елизавета приезжала на вокзал, чтобы кормить и лечить бездомных. Во время военного конфликта на Украине она вывозила больных и раненых детей. Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в 2016 году, когда летела с гуманитарной помощью в Сирию. Доктор Лиза по сей день вдохновляет людей помогать тем, кто в этом нуждается. А созданный ею фонд "Справедливая помощь" продолжает ее дело.
 
ВидеоФонд "Доктор Лиза"Справедливая помощь Доктора Лизы
 
 
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