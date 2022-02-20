Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220220/funt-1773845590.html
Названа валюта, которая в 2022 году может стать надежнее доллара
Названа валюта, которая в 2022 году может стать надежнее доллара - РИА Новости, 20.02.2022
Названа валюта, которая в 2022 году может стать надежнее доллара
Доллар сейчас олицетворяет стабильность сбережений, однако для их диверсификации не стоит сбрасывать со счетов британский фунт. Благодаря политике Банка Англии... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T01:15
2022-02-20T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
великобритания
доллар
рубль
фунт стерлингов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154909/12/1549091224_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_8717ed770f4d073807b4305fb75cb8dd.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Доллар сейчас олицетворяет стабильность сбережений, однако для их диверсификации не стоит сбрасывать со счетов британский фунт. Благодаря политике Банка Англии он может составить конкуренцию доллару в 2022 году, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.По его словам, доллар традиционно сохраняет наибольшую привлекательность для вложений на фоне запланированного на март повышения ставке Федрезерва."Рассматривая альтернативы по критерию надежности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно "мягко" и вряд ли будут повышать ставки", — предупредил Маслов.А вот Банк Англии второй раз подряд поднял ставку, чего не случалось с 2004 года. Аналитики ожидают, что британский регулятор продолжит это делать из-за инфляции, что сделает фунт достойным конкурентом доллара, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220213/valyuta-1772522734.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154909/12/1549091224_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_9887b25299ea8057f9a7003276c6e55c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, великобритания, доллар, рубль, фунт стерлингов
01:15 20.02.2022 (обновлено: 01:16 20.02.2022)
 
Названа валюта, которая в 2022 году может стать надежнее доллара

Аналитик Маслов: в 2022 году британский фунт может стать достойным конкурентом доллара

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Доллар сейчас олицетворяет стабильность сбережений, однако для их диверсификации не стоит сбрасывать со счетов британский фунт. Благодаря политике Банка Англии он может составить конкуренцию доллару в 2022 году, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
По его словам, доллар традиционно сохраняет наибольшую привлекательность для вложений на фоне запланированного на март повышения ставке Федрезерва.
"Рассматривая альтернативы по критерию надежности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно "мягко" и вряд ли будут повышать ставки", — предупредил Маслов.
А вот Банк Англии второй раз подряд поднял ставку, чего не случалось с 2004 года. Аналитики ожидают, что британский регулятор продолжит это делать из-за инфляции, что сделает фунт достойным конкурентом доллара, заключил собеседник агентства.
Швейцарский франк - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 03:20
Эксперт рассказал, у какой валюты наибольший потенциал роста
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАВеликобританияДолларРубльФунт стерлингов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала