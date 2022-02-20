https://ria.ru/20220220/funt-1773845590.html

Названа валюта, которая в 2022 году может стать надежнее доллара

Названа валюта, которая в 2022 году может стать надежнее доллара - РИА Новости, 20.02.2022

Названа валюта, которая в 2022 году может стать надежнее доллара

Доллар сейчас олицетворяет стабильность сбережений, однако для их диверсификации не стоит сбрасывать со счетов британский фунт. Благодаря политике Банка Англии... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T01:15

2022-02-20T01:15

2022-02-20T01:16

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Доллар сейчас олицетворяет стабильность сбережений, однако для их диверсификации не стоит сбрасывать со счетов британский фунт. Благодаря политике Банка Англии он может составить конкуренцию доллару в 2022 году, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.По его словам, доллар традиционно сохраняет наибольшую привлекательность для вложений на фоне запланированного на март повышения ставке Федрезерва."Рассматривая альтернативы по критерию надежности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно "мягко" и вряд ли будут повышать ставки", — предупредил Маслов.А вот Банк Англии второй раз подряд поднял ставку, чего не случалось с 2004 года. Аналитики ожидают, что британский регулятор продолжит это делать из-за инфляции, что сделает фунт достойным конкурентом доллара, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220213/valyuta-1772522734.html

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, сша, великобритания, доллар, рубль, фунт стерлингов