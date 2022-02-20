01:15 20.02.2022 (обновлено: 01:16 20.02.2022)
Названа валюта, которая в 2022 году может стать надежнее доллара
Аналитик Маслов: в 2022 году британский фунт может стать достойным конкурентом доллара
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Доллар сейчас олицетворяет стабильность сбережений, однако для их диверсификации не стоит сбрасывать со счетов британский фунт. Благодаря политике Банка Англии он может составить конкуренцию доллару в 2022 году, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
По его словам, доллар традиционно сохраняет наибольшую привлекательность для вложений на фоне запланированного на март повышения ставке Федрезерва.
"Рассматривая альтернативы по критерию надежности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно "мягко" и вряд ли будут повышать ставки", — предупредил Маслов.
А вот Банк Англии второй раз подряд поднял ставку, чего не случалось с 2004 года. Аналитики ожидают, что британский регулятор продолжит это делать из-за инфляции, что сделает фунт достойным конкурентом доллара, заключил собеседник агентства.
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Опубликовано: Григорий Ивашкин