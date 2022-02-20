https://ria.ru/20220220/frantsiya-1773933870.html

Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину

Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину - РИА Новости, 20.02.2022

Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину

Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:16

2022-02-20T17:16

2022-02-20T17:24

в мире

франция

украина

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ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон."Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину", - сказал Бон, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции Radio J.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220220/peregovory-1773933964.html

франция

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр