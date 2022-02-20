17:16 20.02.2022 (обновлено: 17:24 20.02.2022)
Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину
МИД Франции: страна не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину
© AP Photo / Marko MummПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония
© AP Photo / Marko Mumm
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.
"Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину", - сказал Бон, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции Radio J.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева