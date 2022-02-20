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Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину
Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину - РИА Новости, 20.02.2022
Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину
Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:16
2022-02-20T17:24
в мире
франция
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон."Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину", - сказал Бон, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции Radio J.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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франция
украина
донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, франция, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:16 20.02.2022 (обновлено: 17:24 20.02.2022)
 
Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину

МИД Франции: страна не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину

© AP Photo / Marko MummПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Marko Mumm
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.
"Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину", - сказал Бон, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции Radio J.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
17:17
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреФранцияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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