Роскомнадзор расследует публикацию изданием Readovka фейков о его работе
Роскомнадзор расследует распространение изданием Readovka фейков о работе ведомства
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА. 20 фев - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил, что проведёт административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации о работе ведомства.
Ранее в Telegram-аккаунте издания сообщалось, что "Роскомнадзор решил заблокировать весь Telegram в России" якобы из-за поста издания, связанного с мигрантами в Калужской области.
"В направленном ведомством уведомлении указана конкретная ссылка на материал, размещённый в телеграмм-канале издания Readovka. Доступ к данному материалу подлежит ограничению за распространение недостоверной общественно значимой информации. Также в уведомлении содержится описание запрещенной информации", - говорится в сообщении Роскомнадзора, отметив, что решения ограничить доступ к мессенджеру Telegram в РФ не принималось.
РКН призвал пользователей интернета с осторожностью относиться ко всем материалам, распространяем изданием Readovka.
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"Ведомство проведет административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации. Роскомнадзор обращает внимание руководства издания Readovka на недопустимость целенаправленного распространения недостоверной общественно значимой информации и дезинформации читателей о деятельности ведомства", - указывается в сообщении.
Роскомнадзор напоминает, что за распространение недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Опубликовано: Ольга Фомченкова