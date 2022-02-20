https://ria.ru/20220220/feyki-1773915104.html

Роскомнадзор расследует публикацию изданием Readovka фейков о его работе

Роскомнадзор расследует публикацию изданием Readovka фейков о его работе - РИА Новости, 20.02.2022

Роскомнадзор расследует публикацию изданием Readovka фейков о его работе

Роскомнадзор сообщил, что проведёт административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации о работе РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:05

2022-02-20T15:05

2022-02-20T15:05

медиа - общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

калужская область

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МОСКВА. 20 фев - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил, что проведёт административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации о работе ведомства.Ранее в Telegram-аккаунте издания сообщалось, что "Роскомнадзор решил заблокировать весь Telegram в России" якобы из-за поста издания, связанного с мигрантами в Калужской области."В направленном ведомством уведомлении указана конкретная ссылка на материал, размещённый в телеграмм-канале издания Readovka. Доступ к данному материалу подлежит ограничению за распространение недостоверной общественно значимой информации. Также в уведомлении содержится описание запрещенной информации", - говорится в сообщении Роскомнадзора, отметив, что решения ограничить доступ к мессенджеру Telegram в РФ не принималось.РКН призвал пользователей интернета с осторожностью относиться ко всем материалам, распространяем изданием Readovka."Ведомство проведет административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации. Роскомнадзор обращает внимание руководства издания Readovka на недопустимость целенаправленного распространения недостоверной общественно значимой информации и дезинформации читателей о деятельности ведомства", - указывается в сообщении.Роскомнадзор напоминает, что за распространение недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210903/readovka-1748558649.html

https://ria.ru/20211020/feyki-1755471676.html

россия

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, калужская область