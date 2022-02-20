Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/feyki-1773915104.html
Роскомнадзор расследует публикацию изданием Readovka фейков о его работе
Роскомнадзор расследует публикацию изданием Readovka фейков о его работе - РИА Новости, 20.02.2022
Роскомнадзор расследует публикацию изданием Readovka фейков о его работе
Роскомнадзор сообщил, что проведёт административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации о работе РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:05
2022-02-20T15:05
медиа - общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741554974_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d90ee3f8e00885f84c6b62f5cb630cb4.jpg
МОСКВА. 20 фев - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил, что проведёт административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации о работе ведомства.Ранее в Telegram-аккаунте издания сообщалось, что "Роскомнадзор решил заблокировать весь Telegram в России" якобы из-за поста издания, связанного с мигрантами в Калужской области."В направленном ведомством уведомлении указана конкретная ссылка на материал, размещённый в телеграмм-канале издания Readovka. Доступ к данному материалу подлежит ограничению за распространение недостоверной общественно значимой информации. Также в уведомлении содержится описание запрещенной информации", - говорится в сообщении Роскомнадзора, отметив, что решения ограничить доступ к мессенджеру Telegram в РФ не принималось.РКН призвал пользователей интернета с осторожностью относиться ко всем материалам, распространяем изданием Readovka."Ведомство проведет административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации. Роскомнадзор обращает внимание руководства издания Readovka на недопустимость целенаправленного распространения недостоверной общественно значимой информации и дезинформации читателей о деятельности ведомства", - указывается в сообщении.Роскомнадзор напоминает, что за распространение недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210903/readovka-1748558649.html
https://ria.ru/20211020/feyki-1755471676.html
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741554974_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_e7af9300a76e73618dfbb381d2b83ee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
медиа - общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, калужская область
15:05 20.02.2022
 
Роскомнадзор расследует публикацию изданием Readovka фейков о его работе

Роскомнадзор расследует распространение изданием Readovka фейков о работе ведомства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 20 фев - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил, что проведёт административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации о работе ведомства.
Ранее в Telegram-аккаунте издания сообщалось, что "Роскомнадзор решил заблокировать весь Telegram в России" якобы из-за поста издания, связанного с мигрантами в Калужской области.
"В направленном ведомством уведомлении указана конкретная ссылка на материал, размещённый в телеграмм-канале издания Readovka. Доступ к данному материалу подлежит ограничению за распространение недостоверной общественно значимой информации. Также в уведомлении содержится описание запрещенной информации", - говорится в сообщении Роскомнадзора, отметив, что решения ограничить доступ к мессенджеру Telegram в РФ не принималось.
РКН призвал пользователей интернета с осторожностью относиться ко всем материалам, распространяем изданием Readovka.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября 2021, 14:26
Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
"Ведомство проведет административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации. Роскомнадзор обращает внимание руководства издания Readovka на недопустимость целенаправленного распространения недостоверной общественно значимой информации и дезинформации читателей о деятельности ведомства", - указывается в сообщении.
Роскомнадзор напоминает, что за распространение недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября 2021, 19:16Распространение коронавируса
Роскомнадзор выявил более 700 интернет-страниц с фейками о COVID-19
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Медиа - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала