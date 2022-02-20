https://ria.ru/20220220/evakuatsiya-1773969120.html

Еще более 500 беженцев из ЛНР и ДНР прибыли в Воронежскую область

Еще более 500 беженцев из ЛНР и ДНР прибыли в Воронежскую область - РИА Новости, 20.02.2022

Еще более 500 беженцев из ЛНР и ДНР прибыли в Воронежскую область

Еще более 500 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Воронежскую область транзитным поездом, сообщило ГУ МЧС по... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T23:08

2022-02-20T23:08

2022-02-20T23:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Еще более 500 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Воронежскую область транзитным поездом, сообщило ГУ МЧС по региону.В воскресенье в Воронеж уже прибыли два поезда с беженцами, которые привезли в общей сложности порядка 1,9 тысячи человек."В 20.30 в Воронежскую область транзитным поездом из Ростовской области прибыли беженцы - женщины, дети, мужчины пожилого возраста. Прибывших отправляют на автобусах в пункты временного размещения на территории муниципальных районов области", - говорится в сообщении. Отмечается, что состав следовал в Курск.По данным ведомства, всего поездом приехали 537 беженцев, из них 521 человека направили в пункты временного размещения, остальные разместились у родственников и знакомых.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию