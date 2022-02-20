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Две тысячи детей школьного возраста находятся в ПВР в Ростовской области

Две тысячи детей школьного возраста находятся в ПВР в Ростовской области - РИА Новости, 20.02.2022

Две тысячи детей школьного возраста находятся в ПВР в Ростовской области

Почти 2 тысячи детей школьного возраста находятся в ПВР в Ростовской области, их зачислят в школы и после медосмотра допустят к занятиям, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T22:41

2022-02-20T22:41

2022-02-20T22:43

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Почти 2 тысячи детей школьного возраста находятся в ПВР в Ростовской области, их зачислят в школы и после медосмотра допустят к занятиям, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону вечером в воскресенье."Всего на 19:00 сегодня в ПВР 1977 ребят школьного возраста. Уже определены школы, в которые они будут зачислены и после медосмотра допущены к занятиям. Некоторые смогут сесть за парты уже в понедельник", - передает пресс-служба со ссылкой на и.о. министра общего и профессионального образования региона Андрея Фатеева.Уточняется, что в регионе сформирован резерв из 153 педагогов-психологов для работы с детьми в ПВР.Офисы юристов развернуты в пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области, беженцам оказывается бесплатная юридическая помощь, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области."В ПВРах оказывается и бесплатная юридическая помощь. Мобильные офисы юристов сегодня были развернуты в ПВР Неклиновского района", - говорится в сообщении пресс-службы.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр, ростов-на-дону, украина, в мире