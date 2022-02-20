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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220220/elvis-1773525097.html
Появились первые кадры байопика об Элвисе Пресли
Появились первые кадры байопика об Элвисе Пресли - РИА Новости, 20.02.2022
Появились первые кадры байопика об Элвисе Пресли
Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер биографического фильма об Элвисе Пресли. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T00:31
2022-02-20T00:31
культура
новости культуры
кино и сериалы
элвис пресли
том хэнкс
баз лурман (марк лурман)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер биографического фильма об Элвисе Пресли. Картина охватывает 20 лет из жизни легендарного музыканта. В ней рассказывается о личных переживаниях и карьере Элвиса Пресли (Остин Батлер), а также о его сложных отношениях с менеджером Томом Паркером (Том Хэнкс).В трейлере показано, что до того, как стать секс-символом, молодой Пресли подвергался насмешкам. "Постригись, принцесса!", — выкрикивает зритель из зала в одной из сцен. Грубую ремарку присутствующие на шоу встречают с одобрением. Впрочем, вскоре о шутнике в этом эпизоде забывают — стоит Элвису исполнить пару нот, как девушки начинают кричать от восторга. "В фильме будет затронут один из самых противоречивых аспектов концертов певца. Еще в 1950-е выступления Элвиса считались сексуально провокационными (он слишком много двигал бедрами), и они были напрямую связаны с изменением культуры в США и во всем мире", — подчеркивает Collider.Картину снял Баз Лурман. Это его первый полнометражный режиссерский проект после премьеры ленты "Великий Гэтсби" в 2013 году. Постановщик также известен по фильму "Мулен Руж" с Николь Кидман и Юэном Макгрегором, а также киноадаптации "Ромео и Джульетты" с Ди Каприо и Клэр Дэйнс.Картина Лурмана не первая попытка снять байопик о Пресли. Например, в 2005 вышел телевизионный фильм "Элвис. Ранние Годы" с Джонатаном Ризом Майерсом в роли музыканта. В ленте "Элвис" 1979 года образ певца воплотил Курт Рассел. Новый биографический фильм о Пресли появится на экранах российских кинотеатров 14 июля.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, элвис пресли, том хэнкс, баз лурман (марк лурман)
00:31 20.02.2022
 
Появились первые кадры байопика об Элвисе Пресли

Кинокомпания Warner Bros. представила трейлер фильма "Элвис" о короле рок-н-ролла Пресли

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер биографического фильма об Элвисе Пресли.
Картина охватывает 20 лет из жизни легендарного музыканта. В ней рассказывается о личных переживаниях и карьере Элвиса Пресли (Остин Батлер), а также о его сложных отношениях с менеджером Томом Паркером (Том Хэнкс).
В трейлере показано, что до того, как стать секс-символом, молодой Пресли подвергался насмешкам. "Постригись, принцесса!", — выкрикивает зритель из зала в одной из сцен. Грубую ремарку присутствующие на шоу встречают с одобрением. Впрочем, вскоре о шутнике в этом эпизоде забывают — стоит Элвису исполнить пару нот, как девушки начинают кричать от восторга.
"В фильме будет затронут один из самых противоречивых аспектов концертов певца. Еще в 1950-е выступления Элвиса считались сексуально провокационными (он слишком много двигал бедрами), и они были напрямую связаны с изменением культуры в США и во всем мире", — подчеркивает Collider.
Картину снял Баз Лурман. Это его первый полнометражный режиссерский проект после премьеры ленты "Великий Гэтсби" в 2013 году. Постановщик также известен по фильму "Мулен Руж" с Николь Кидман и Юэном Макгрегором, а также киноадаптации "Ромео и Джульетты" с Ди Каприо и Клэр Дэйнс.
Картина Лурмана не первая попытка снять байопик о Пресли. Например, в 2005 вышел телевизионный фильм "Элвис. Ранние Годы" с Джонатаном Ризом Майерсом в роли музыканта. В ленте "Элвис" 1979 года образ певца воплотил Курт Рассел.
Новый биографический фильм о Пресли появится на экранах российских кинотеатров 14 июля.
Кадр из трейлера к фильму Аббатство Даунтон: Новая эра
16 февраля, 07:04Культура
В трейлере продолжения "Аббатства Даунтон" раскрыли новые подробности ленты
Опубликовано: Елена Громова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЭлвис ПреслиТом ХэнксБаз Лурман (Марк Лурман)
 
 
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