https://ria.ru/20220220/elvis-1773525097.html

Появились первые кадры байопика об Элвисе Пресли

Появились первые кадры байопика об Элвисе Пресли - РИА Новости, 20.02.2022

Появились первые кадры байопика об Элвисе Пресли

Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер биографического фильма об Элвисе Пресли. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T00:31

2022-02-20T00:31

2022-02-20T00:31

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элвис пресли

том хэнкс

баз лурман (марк лурман)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер биографического фильма об Элвисе Пресли. Картина охватывает 20 лет из жизни легендарного музыканта. В ней рассказывается о личных переживаниях и карьере Элвиса Пресли (Остин Батлер), а также о его сложных отношениях с менеджером Томом Паркером (Том Хэнкс).В трейлере показано, что до того, как стать секс-символом, молодой Пресли подвергался насмешкам. "Постригись, принцесса!", — выкрикивает зритель из зала в одной из сцен. Грубую ремарку присутствующие на шоу встречают с одобрением. Впрочем, вскоре о шутнике в этом эпизоде забывают — стоит Элвису исполнить пару нот, как девушки начинают кричать от восторга. "В фильме будет затронут один из самых противоречивых аспектов концертов певца. Еще в 1950-е выступления Элвиса считались сексуально провокационными (он слишком много двигал бедрами), и они были напрямую связаны с изменением культуры в США и во всем мире", — подчеркивает Collider.Картину снял Баз Лурман. Это его первый полнометражный режиссерский проект после премьеры ленты "Великий Гэтсби" в 2013 году. Постановщик также известен по фильму "Мулен Руж" с Николь Кидман и Юэном Макгрегором, а также киноадаптации "Ромео и Джульетты" с Ди Каприо и Клэр Дэйнс.Картина Лурмана не первая попытка снять байопик о Пресли. Например, в 2005 вышел телевизионный фильм "Элвис. Ранние Годы" с Джонатаном Ризом Майерсом в роли музыканта. В ленте "Элвис" 1979 года образ певца воплотил Курт Рассел. Новый биографический фильм о Пресли появится на экранах российских кинотеатров 14 июля.

https://ria.ru/20220216/trailer-1772978011.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, элвис пресли, том хэнкс, баз лурман (марк лурман)