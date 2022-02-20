https://ria.ru/20220220/dtp-1773961097.html

На МКАД произошла авария с участием четырех машин

На МКАД произошла авария с участием четырех машин - РИА Новости, 20.02.2022

На МКАД произошла авария с участием четырех машин

Авария с участием четырех машин произошла на внутренней стороне 62-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщает столичный дептранс в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T21:57

2022-02-20T21:57

2022-02-20T21:59

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Авария с участием четырех машин произошла на внутренней стороне 62-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На внутренней стороне 62-го км МКАД (перед съездом на проспект Маршала Жукова) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в сторону съезда на проспект Маршала Жукова осуществлялось по двум полосам из пяти.На данный момент движение полностью восстановлено.По данным Госавтоинспекции Москвы, опубликованным в Telegram-канале ведомства, по предварительной информации, пострадавших нет. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

https://ria.ru/20220220/tormoz-1773846901.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы