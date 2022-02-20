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На МКАД произошла авария с участием четырех машин
На МКАД произошла авария с участием четырех машин - РИА Новости, 20.02.2022
На МКАД произошла авария с участием четырех машин
Авария с участием четырех машин произошла на внутренней стороне 62-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщает столичный дептранс в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T21:57
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происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Авария с участием четырех машин произошла на внутренней стороне 62-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На внутренней стороне 62-го км МКАД (перед съездом на проспект Маршала Жукова) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в сторону съезда на проспект Маршала Жукова осуществлялось по двум полосам из пяти.На данный момент движение полностью восстановлено.По данным Госавтоинспекции Москвы, опубликованным в Telegram-канале ведомства, по предварительной информации, пострадавших нет. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
21:57 20.02.2022 (обновлено: 21:59 20.02.2022)
 
На МКАД произошла авария с участием четырех машин

На внутренней стороне 62-го километра МКАД произошла авария с участием четырех машин

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Авария с участием четырех машин произошла на внутренней стороне 62-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.
"На внутренней стороне 62-го км МКАД (перед съездом на проспект Маршала Жукова) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в сторону съезда на проспект Маршала Жукова осуществлялось по двум полосам из пяти.
На данный момент движение полностью восстановлено.
По данным Госавтоинспекции Москвы, опубликованным в Telegram-канале ведомства, по предварительной информации, пострадавших нет. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 04:15
Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль
Опубликовано: Наталья Макарова
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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