Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/dtp-1773888024.html
На Урале пьяный водитель сбил двух сестер, одна девочка погибла
На Урале пьяный водитель сбил двух сестер, одна девочка погибла - РИА Новости, 20.02.2022
На Урале пьяный водитель сбил двух сестер, одна девочка погибла
В Озерском городском округе Челябинской области пьяный водитель сбил двух сестер-подростков, одна из девочек погибла, сообщила пресс-служба регионального главка РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:40
2022-02-20T15:20
происшествия
челябинская область
озерск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773892092_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_06a816df9d69b234efc85e48f71ccccf.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев — РИА Новости. В Озерском городском округе Челябинской области пьяный водитель сбил двух сестер-подростков, одна из девочек погибла, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло вечером 19 февраля на улице Береговой в поселке Метлино. Водитель Opel наехал на шедших по обочине девушек 14 и 16 лет."В результате ДТП младшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Другая девушка с различными травмами доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД, приехавшие на место происшествия, установили, что водитель пьян. Уточняется, что мужчина 1967 года рождения имеет водительский стаж более 30 лет, в этому году его штрафовали за превышение скорости.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водителя пока отправили в изолятор временного содержания.Областная прокуратура взяла дело на контроль.
https://ria.ru/20211211/dtp-1763264991.html
https://ria.ru/20210927/irkutsk-1751929265.html
челябинская область
озерск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773892092_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_32d9aac664988361bcdea5c69ef5fbca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, озерск
11:40 20.02.2022 (обновлено: 15:20 20.02.2022)
 
На Урале пьяный водитель сбил двух сестер, одна девочка погибла

Пьяный водитель в челябинском Озерске сбил двух сестер-подростков, одна девочка погибла

© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской областиВ Челябинской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя "Опелем-Астра", сбил двух сестер-подростков, шедших по обочине
В Челябинской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя Опелем-Астра, сбил двух сестер-подростков, шедших по обочине - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя "Опелем-Астра", сбил двух сестер-подростков, шедших по обочине
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев — РИА Новости. В Озерском городском округе Челябинской области пьяный водитель сбил двух сестер-подростков, одна из девочек погибла, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло вечером 19 февраля на улице Береговой в поселке Метлино. Водитель Opel наехал на шедших по обочине девушек 14 и 16 лет.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря 2021, 13:13
В Крыму пьяный мотоциклист сбил детей
"В результате ДТП младшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Другая девушка с различными травмами доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД, приехавшие на место происшествия, установили, что водитель пьян. Уточняется, что мужчина 1967 года рождения имеет водительский стаж более 30 лет, в этому году его штрафовали за превышение скорости.
© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской областиВ Челябинской области водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух сестер-подростков, шедших по обочине
В Челябинской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя а/м Опель Астра, сбил двух сестер-подростков, шедших по обочине - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух сестер-подростков, шедших по обочине
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водителя пока отправили в изолятор временного содержания.
Областная прокуратура взяла дело на контроль.
Не успел я среагировать – в Иркутской области пьяный водитель сбил школьников
27 сентября 2021, 07:11
В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПроисшествияЧелябинская областьОзерск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала