https://ria.ru/20220220/dtp-1773888024.html

На Урале пьяный водитель сбил двух сестер, одна девочка погибла

На Урале пьяный водитель сбил двух сестер, одна девочка погибла - РИА Новости, 20.02.2022

На Урале пьяный водитель сбил двух сестер, одна девочка погибла

В Озерском городском округе Челябинской области пьяный водитель сбил двух сестер-подростков, одна из девочек погибла, сообщила пресс-служба регионального главка РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:40

2022-02-20T11:40

2022-02-20T15:20

происшествия

челябинская область

озерск

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев — РИА Новости. В Озерском городском округе Челябинской области пьяный водитель сбил двух сестер-подростков, одна из девочек погибла, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло вечером 19 февраля на улице Береговой в поселке Метлино. Водитель Opel наехал на шедших по обочине девушек 14 и 16 лет."В результате ДТП младшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Другая девушка с различными травмами доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД, приехавшие на место происшествия, установили, что водитель пьян. Уточняется, что мужчина 1967 года рождения имеет водительский стаж более 30 лет, в этому году его штрафовали за превышение скорости.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водителя пока отправили в изолятор временного содержания.Областная прокуратура взяла дело на контроль.

https://ria.ru/20211211/dtp-1763264991.html

https://ria.ru/20210927/irkutsk-1751929265.html

челябинская область

озерск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, озерск