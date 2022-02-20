11:40 20.02.2022 (обновлено: 15:20 20.02.2022)
На Урале пьяный водитель сбил двух сестер, одна девочка погибла
Пьяный водитель в челябинском Озерске сбил двух сестер-подростков, одна девочка погибла
© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской областиВ Челябинской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя "Опелем-Астра", сбил двух сестер-подростков, шедших по обочине
В Челябинской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя "Опелем-Астра", сбил двух сестер-подростков, шедших по обочине
ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев — РИА Новости. В Озерском городском округе Челябинской области пьяный водитель сбил двух сестер-подростков, одна из девочек погибла, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло вечером 19 февраля на улице Береговой в поселке Метлино. Водитель Opel наехал на шедших по обочине девушек 14 и 16 лет.
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"В результате ДТП младшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Другая девушка с различными травмами доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД, приехавшие на место происшествия, установили, что водитель пьян. Уточняется, что мужчина 1967 года рождения имеет водительский стаж более 30 лет, в этому году его штрафовали за превышение скорости.
© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской областиВ Челябинской области водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух сестер-подростков, шедших по обочине
В Челябинской области водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух сестер-подростков, шедших по обочине
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водителя пока отправили в изолятор временного содержания.
Областная прокуратура взяла дело на контроль.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова