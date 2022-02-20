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Соловьев сообщил о DoS-атаке во время стрима о Донбассе

Соловьев сообщил о DoS-атаке во время стрима о Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022

Соловьев сообщил о DoS-атаке во время стрима о Донбассе

Журналист Владимир Соловьев заявил, что во время его дневного стрима на Youtube-канале "Соловьев LIVE" по ситуации с Донбассом была осуществлена DoS-атака. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T21:34

2022-02-20T21:34

2022-02-20T21:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев заявил, что во время его дневного стрима на Youtube-канале "Соловьев LIVE" по ситуации с Донбассом была осуществлена DoS-атака."Сегодня во время дневного стрима по ситуации в Донбассе на инфраструктуру интернет-провайдера, который обеспечивает нам линии связи, была осуществлена DoS-атака", - написал Соловьев в Telegram-аккаунте.Он подчеркнул, что с этим были связаны перебои в трансляции. Также Соловьев задался вопросом, не работа ли это центров информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина