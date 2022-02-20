https://ria.ru/20220220/donbass-1773903302.html

В Воронежской области ввели режим ЧС

В Воронежской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 20.02.2022

В Воронежской области ввели режим ЧС

В Воронежской области ввели режим ЧС из-за растущего притока эвакуированных из Донбасса, заявило региональное правительство. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:40

2022-02-20T13:40

2022-02-20T14:57

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донбасс

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев — РИА Новости. В Воронежской области ввели режим ЧС из-за растущего притока эвакуированных из Донбасса, заявило региональное правительство."Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, прибывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения", — говорится в сообщении.В правительстве подчеркнули, что требуется решить некоторые организационные вопросы: обеспечение бытовыми принадлежностями, выделение финансирования на первоочередные проблемы беженцев, их тестирование на COVID-19 и тому подобное."В нашей области все системы жизнеобеспечения работают хорошо, без сбоев. ЧС — это фактически формат работы для тех, кто задействован в помощи гражданам ДНР и ЛНР", — отмечается в релизе.Утром в Воронеж прибыл первый поезд с беженцами, приехали 910 человек, из них 358 детей. Вскоре ожидается второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернули 42 пункта временного размещения, рассчитанные на четыре с половиной тысячи человек.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, воронежская область