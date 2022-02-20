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В ЛНР разъяснили порядок получения десяти тысяч рублей пособия для беженцев

В ЛНР разъяснили порядок получения десяти тысяч рублей пособия для беженцев - РИА Новости, 20.02.2022

В ЛНР разъяснили порядок получения десяти тысяч рублей пособия для беженцев

Эвакуируемые из самопровозглашенной Луганской народной республики могут написать заявление на получение помощи в 10 тысяч рублей прямо на границе, сообщил МИД... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:28

2022-02-20T12:28

2022-02-20T12:28

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Эвакуируемые из самопровозглашенной Луганской народной республики могут написать заявление на получение помощи в 10 тысяч рублей прямо на границе, сообщил МИД ЛНР."В соответствии с решением правительства Российской Федерации вы имеете право получить единовременную материальную помощь в размере 10,0 тысяч рублей на каждого человека. Материальная помощь выплачивается на основании заявления, форму которого вы можете получить на пропускном пункте при переходе границы из ЛНР в Российскую Федерацию либо в Центре социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста (далее - Центр социального обслуживания), которые имеются в каждом муниципальном образовании Ростовской области", - сообщил МИД ЛНР.Средства единовременной материальной помощи зачисляются на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации Российской Федерации. При этом в случае отсутствия лицевого счета можно одновременно заполнить заявление на открытие лицевого счета.Если житель ЛНР решил уехать из Ростовской области в другой регион, то заполненные документы нужно предоставлять в социальные службы субъекта Российской Федерации по месту пребывания.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

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луганская народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика