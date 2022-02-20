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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773891075.html
В Луганске включили сирену оповещения
В Луганске включили сирену оповещения - РИА Новости, 20.02.2022
В Луганске включили сирену оповещения
В Луганске включили сирену оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:09
2022-02-20T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ситуация в днр и лнр
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. В Луганске включили сирену оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости.В МЧС ЛНР сообщили, что "в 12.00 и в 16.00 будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской народной республики с запуском электросирен".В министерстве также призвали сохранять спокойствие и "пресекать любые проявления паники".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Луганске работают сирены оповещения
Сирены оповещения включили в Луганске. Кадры из города.
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донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:09 20.02.2022 (обновлено: 12:43 20.02.2022)
 
В Луганске включили сирену оповещения

В Луганске включили сирену оповещения

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. В Луганске включили сирену оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости.
В МЧС ЛНР сообщили, что "в 12.00 и в 16.00 будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской народной республики с запуском электросирен".
В министерстве также призвали сохранять спокойствие и "пресекать любые проявления паники".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
11:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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