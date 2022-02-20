https://ria.ru/20220220/donbass-1773891075.html

В Луганске включили сирену оповещения

В Луганске включили сирену оповещения - РИА Новости, 20.02.2022

В Луганске включили сирену оповещения

В Луганске включили сирену оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:09

2022-02-20T12:09

2022-02-20T12:43

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

ситуация в днр и лнр

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. В Луганске включили сирену оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости.В МЧС ЛНР сообщили, что "в 12.00 и в 16.00 будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской народной республики с запуском электросирен".В министерстве также призвали сохранять спокойствие и "пресекать любые проявления паники".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/donbass-1773887347.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Луганске работают сирены оповещения Сирены оповещения включили в Луганске. Кадры из города. 2022-02-20T12:09 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)