https://ria.ru/20220220/donbass-1773891075.html
В Луганске включили сирену оповещения
В Луганске включили сирену оповещения - РИА Новости, 20.02.2022
В Луганске включили сирену оповещения
В Луганске включили сирену оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:09
2022-02-20T12:09
2022-02-20T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ситуация в днр и лнр
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. В Луганске включили сирену оповещения, передаёт корреспондент РИА Новости.В МЧС ЛНР сообщили, что "в 12.00 и в 16.00 будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской народной республики с запуском электросирен".В министерстве также призвали сохранять спокойствие и "пресекать любые проявления паники".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Луганске работают сирены оповещения
Сирены оповещения включили в Луганске. Кадры из города.
2022-02-20T12:09
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:09 20.02.2022 (обновлено: 12:43 20.02.2022)
В Луганске включили сирену оповещения
В Луганске включили сирену оповещения