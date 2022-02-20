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Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после гибели жителей в ЛНР

Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после гибели жителей в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после гибели жителей в ЛНР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в Донбассе, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:07

2022-02-20T12:07

2022-02-20T13:09

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

коминтерново

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.В воскресенье утром два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате атаки украинских силовиков в районе населенного пункта Пионерское. Кроме того, из-за обстрела в направлении Коминтерново мирный житель получил контузию."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, коминтерново, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия