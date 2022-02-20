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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773890901.html
Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после гибели жителей в ЛНР
Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после гибели жителей в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022
Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после гибели жителей в ЛНР
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в Донбассе, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:07
2022-02-20T13:09
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
коминтерново
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.В воскресенье утром два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате атаки украинских силовиков в районе населенного пункта Пионерское. Кроме того, из-за обстрела в направлении Коминтерново мирный житель получил контузию."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, коминтерново, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия
12:07 20.02.2022 (обновлено: 13:09 20.02.2022)
 
Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после гибели жителей в ЛНР

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после гибели мирных жителей в ЛНР

© РИА НовостиПоследствия артиллерийского удара по населенному пункту Пионерское под Луганском
Последствия артиллерийского удара по населенному пункту Пионерское под Луганском
© РИА Новости
Последствия артиллерийского удара по населенному пункту Пионерское под Луганском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.
В воскресенье утром два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате атаки украинских силовиков в районе населенного пункта Пионерское. Кроме того, из-за обстрела в направлении Коминтерново мирный житель получил контузию.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", - говорится в сообщении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
11:50
Появилось видео спецоперации по поимке украинских диверсантов в ДНР
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаКоминтерновоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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