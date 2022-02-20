https://ria.ru/20220220/donbass-1773881230.html

В Воронежской области создадут горячую линию для беженцев из ДНР и ЛНР

В Воронежской области создадут горячую линию для беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

В Воронежской области создадут горячую линию для беженцев из ДНР и ЛНР

Горячую линию для решения проблем беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Воронежскую область, создадут в регионе,... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:50

2022-02-20T10:50

2022-02-20T10:54

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

владимир зеленский

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ВОРОНЕЖ, 20 фев – РИА Новости. Горячую линию для решения проблем беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Воронежскую область, создадут в регионе, заявил журналистам заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.Утром в воскресенье в регион прибыл поезд с беженцами. Приехали 910 человек, из них 358 детей. По заявлению Верховцева, в воскресенье в регионе ожидают второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернуты 42 пункта временного размещения на 4,5 тысячи человек."Сегодня организуем горячую линию для приезжающих граждан, будем собирать проблематику, которая будет и по мере поступления решать те вопросы, которые будут у них возникать. Пока все проходит штатно", - заявил Верховцев.Он отметил, что все места размещения рассредоточены по территории области."При размещении мы исходили из задачи, поставленной губернатором, чтобы были места с хорошими условиями – постельное белье, горячее питание, бытовое сопровождение: помыться, постирать, все остальное", - сказал зампред.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773864663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, здоровье - общество