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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773881230.html
В Воронежской области создадут горячую линию для беженцев из ДНР и ЛНР
В Воронежской области создадут горячую линию для беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022
В Воронежской области создадут горячую линию для беженцев из ДНР и ЛНР
Горячую линию для решения проблем беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Воронежскую область, создадут в регионе,... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T10:50
2022-02-20T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
владимир зеленский
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ВОРОНЕЖ, 20 фев – РИА Новости. Горячую линию для решения проблем беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Воронежскую область, создадут в регионе, заявил журналистам заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.Утром в воскресенье в регион прибыл поезд с беженцами. Приехали 910 человек, из них 358 детей. По заявлению Верховцева, в воскресенье в регионе ожидают второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернуты 42 пункта временного размещения на 4,5 тысячи человек."Сегодня организуем горячую линию для приезжающих граждан, будем собирать проблематику, которая будет и по мере поступления решать те вопросы, которые будут у них возникать. Пока все проходит штатно", - заявил Верховцев.Он отметил, что все места размещения рассредоточены по территории области."При размещении мы исходили из задачи, поставленной губернатором, чтобы были места с хорошими условиями – постельное белье, горячее питание, бытовое сопровождение: помыться, постирать, все остальное", - сказал зампред.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773864663.html
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донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, здоровье - общество
10:50 20.02.2022 (обновлено: 10:54 20.02.2022)
 
В Воронежской области создадут горячую линию для беженцев из ДНР и ЛНР

Горячую линию для беженцев из ДНР и ЛНР создадут в Воронежской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 фев – РИА Новости. Горячую линию для решения проблем беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Воронежскую область, создадут в регионе, заявил журналистам заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.
Утром в воскресенье в регион прибыл поезд с беженцами. Приехали 910 человек, из них 358 детей. По заявлению Верховцева, в воскресенье в регионе ожидают второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернуты 42 пункта временного размещения на 4,5 тысячи человек.
"Сегодня организуем горячую линию для приезжающих граждан, будем собирать проблематику, которая будет и по мере поступления решать те вопросы, которые будут у них возникать. Пока все проходит штатно", - заявил Верховцев.
Он отметил, что все места размещения рассредоточены по территории области.
"При размещении мы исходили из задачи, поставленной губернатором, чтобы были места с хорошими условиями – постельное белье, горячее питание, бытовое сопровождение: помыться, постирать, все остальное", - сказал зампред.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
08:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МЧС усилило работу по психологической помощи беженцам из ЛНР и ДНР
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВладимир ЗеленскийВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевЗдоровье - Общество
 
 
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