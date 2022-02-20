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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773871297.html
В Ростовской области установили мобильные банкоматы для выплат беженцам
В Ростовской области установили мобильные банкоматы для выплат беженцам - РИА Новости, 20.02.2022
В Ростовской области установили мобильные банкоматы для выплат беженцам
Мобильные банкоматы устанавливают в пунктах временного размещения Ростовской области для выплат беженцам из ЛНР и ДНР, сообщил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:33
2022-02-20T09:38
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Мобильные банкоматы устанавливают в пунктах временного размещения Ростовской области для выплат беженцам из ЛНР и ДНР, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ОНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром."Мы нашли способ доставлять дополнительные мобильные банкоматы, что значительно ускорит (выплаты - ред.) в пунктах временного размещения", - сказал Чуприян журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, донбасс, ростов-на-дону
09:33 20.02.2022 (обновлено: 09:38 20.02.2022)
 
В Ростовской области установили мобильные банкоматы для выплат беженцам

Мобильные банкоматы установили В Ростовской области для выплат беженцам из Донбасса

© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики
Жители Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Жители Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Мобильные банкоматы устанавливают в пунктах временного размещения Ростовской области для выплат беженцам из ЛНР и ДНР, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ОНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром.
"Мы нашли способ доставлять дополнительные мобильные банкоматы, что значительно ускорит (выплаты - ред.) в пунктах временного размещения", - сказал Чуприян журналистам.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаДонбассРостов-на-Дону
 
 
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