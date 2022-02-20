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В Ростовской области установили мобильные банкоматы для выплат беженцам
В Ростовской области установили мобильные банкоматы для выплат беженцам - РИА Новости, 20.02.2022
В Ростовской области установили мобильные банкоматы для выплат беженцам
Мобильные банкоматы устанавливают в пунктах временного размещения Ростовской области для выплат беженцам из ЛНР и ДНР, сообщил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:33
2022-02-20T09:33
2022-02-20T09:38
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
донбасс
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Мобильные банкоматы устанавливают в пунктах временного размещения Ростовской области для выплат беженцам из ЛНР и ДНР, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ОНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром."Мы нашли способ доставлять дополнительные мобильные банкоматы, что значительно ускорит (выплаты - ред.) в пунктах временного размещения", - сказал Чуприян журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, донбасс, ростов-на-дону
09:33 20.02.2022 (обновлено: 09:38 20.02.2022)
В Ростовской области установили мобильные банкоматы для выплат беженцам
Мобильные банкоматы установили В Ростовской области для выплат беженцам из Донбасса