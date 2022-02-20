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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773867184.html
В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР
В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР
Первый поезд с несколькими сотнями беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в Воронеж из Ростова, сообщил РИА... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:04
2022-02-20T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Первый поезд с несколькими сотнями беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в Воронеж из Ростова, сообщил РИА Новости представитель мэрии города."Сейчас мы с вами встретили первый поезд. Прибыли 910 человек, из них 358 детей", — рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.В мэрии отметили, что людей разместят, в частности, в детских лагерях "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.Также стало известно, что в воскресенье ожидается прибытие второго поезда с таким же числом беженцами.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Мадина Моргоева
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Прибытие поезда с беженцами из Донбасса в Воронеж
На поезде в Воронеж утром в воскресенье прибыли 910 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в этот же день ожидается второй поезд с примерно таким же числом пассажиров, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев
09:04 20.02.2022 (обновлено: 12:31 20.02.2022)
 
В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

Первый поезд с 910 беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Воронеж из Ростова

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Первый поезд с несколькими сотнями беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в Воронеж из Ростова, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
"Сейчас мы с вами встретили первый поезд. Прибыли 910 человек, из них 358 детей", — рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.
В мэрии отметили, что людей разместят, в частности, в детских лагерях "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.
Также стало известно, что в воскресенье ожидается прибытие второго поезда с таким же числом беженцами.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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