https://ria.ru/20220220/donbass-1773867184.html
В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР
В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР
Первый поезд с несколькими сотнями беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в Воронеж из Ростова, сообщил РИА... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:04
2022-02-20T09:04
2022-02-20T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773893739_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6dfcd70199b4a7eb70ada576c3a84a3.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Первый поезд с несколькими сотнями беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в Воронеж из Ростова, сообщил РИА Новости представитель мэрии города."Сейчас мы с вами встретили первый поезд. Прибыли 910 человек, из них 358 детей", — рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.В мэрии отметили, что людей разместят, в частности, в детских лагерях "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.Также стало известно, что в воскресенье ожидается прибытие второго поезда с таким же числом беженцами.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773893739_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ddcea7b46546f31d4245b29eec806fcb.jpg
Прибытие поезда с беженцами из Донбасса в Воронеж
На поезде в Воронеж утром в воскресенье прибыли 910 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в этот же день ожидается второй поезд с примерно таким же числом пассажиров, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.
2022-02-20T09:04
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев
09:04 20.02.2022 (обновлено: 12:31 20.02.2022)
В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР
Первый поезд с 910 беженцами из ЛНР и ДНР прибыл в Воронеж из Ростова