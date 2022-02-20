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В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

В Воронеж прибыл поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

Первый поезд с несколькими сотнями беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в Воронеж из Ростова, сообщил РИА... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:04

2022-02-20T09:04

2022-02-20T12:31

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Первый поезд с несколькими сотнями беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в Воронеж из Ростова, сообщил РИА Новости представитель мэрии города."Сейчас мы с вами встретили первый поезд. Прибыли 910 человек, из них 358 детей", — рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.В мэрии отметили, что людей разместят, в частности, в детских лагерях "Голубой экран" и "Кировец", на базе которых расположены пункты временного пребывания.Также стало известно, что в воскресенье ожидается прибытие второго поезда с таким же числом беженцами.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие поезда с беженцами из Донбасса в Воронеж На поезде в Воронеж утром в воскресенье прибыли 910 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в этот же день ожидается второй поезд с примерно таким же числом пассажиров, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев. 2022-02-20T09:04 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев