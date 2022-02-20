https://ria.ru/20220220/dobrovoltsy-1773949324.html

В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма

В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма - РИА Новости, 20.02.2022

В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма

Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и защиты их права на... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:51

2022-02-20T19:51

2022-02-20T19:51

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денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и защиты их права на самоопределение, сообщил РИА Новости в воскресенье координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко."Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела", - сказал РИА Новости Козенко.Возглавляют группу добровольцев сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин. "Я, как гражданин России, не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свои права. Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение", - подчеркнул Козенко.Как ранее заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, добровольцы прибывают в самопровозглашенную Луганскую народную республику из стран СНГ и даже из западных стран.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/ssha-1773948489.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика крым

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым, россия