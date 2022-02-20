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В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма - РИА Новости, 20.02.2022
В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и защиты их права на... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:51
2022-02-20T19:51
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и защиты их права на самоопределение, сообщил РИА Новости в воскресенье координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко."Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела", - сказал РИА Новости Козенко.Возглавляют группу добровольцев сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин. "Я, как гражданин России, не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свои права. Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение", - подчеркнул Козенко.Как ранее заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, добровольцы прибывают в самопровозглашенную Луганскую народную республику из стран СНГ и даже из западных стран.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
республика крым
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Наталья Макарова
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым, россия
19:51 20.02.2022
 
В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма

Координатор комитета "Россия - Донбасс" Козенко: в Донбасс прибыли добровольцы из Крыма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на одной из улиц в Донецке
Автомобильное движение на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобильное движение на одной из улиц в Донецке
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и защиты их права на самоопределение, сообщил РИА Новости в воскресенье координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.
"Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела", - сказал РИА Новости Козенко.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 19:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В комитете "Россия-Донбасс" рассказали, зачем США нужна война в регионе
Возглавляют группу добровольцев сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин. "Я, как гражданин России, не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свои права. Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение", - подчеркнул Козенко.
Как ранее заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, добровольцы прибывают в самопровозглашенную Луганскую народную республику из стран СНГ и даже из западных стран.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеспублика КрымРоссия
 
 
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