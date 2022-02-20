В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
Координатор комитета "Россия - Донбасс" Козенко: в Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
Автомобильное движение на одной из улиц в Донецке
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и защиты их права на самоопределение, сообщил РИА Новости в воскресенье координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.
"Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела", - сказал РИА Новости Козенко.
Возглавляют группу добровольцев сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин. "Я, как гражданин России, не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свои права. Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение", - подчеркнул Козенко.
Как ранее заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, добровольцы прибывают в самопровозглашенную Луганскую народную республику из стран СНГ и даже из западных стран.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Наталья Макарова