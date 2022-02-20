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ВСУ совершили обстрел ДНР, применив 17 гранат, заявили в СЦКК
ВСУ совершили обстрел ДНР, применив 17 гранат, заявили в СЦКК - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ совершили обстрел ДНР, применив 17 гранат, заявили в СЦКК
Украинские силовики совершили в воскресенье очередной обстрел самопровозглашенной Донецкой народной республики по направлению населенного пункта Васильевка,... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:17
2022-02-20T14:17
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики совершили в воскресенье очередной обстрел самопровозглашенной Донецкой народной республики по направлению населенного пункта Васильевка, применив 17 гранат, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства, в направлении Васильевки украинскими силовиками выпущено "5 гранат из СПГ (станкового противотанкового гранатомета - ред.), 12 гранат из АГС".&nbsp;Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/spetsoperatsiya-1773888830.html
донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
14:17 20.02.2022
 
ВСУ совершили обстрел ДНР, применив 17 гранат, заявили в СЦКК

СЦКК: ВСУ совершили обстрел ДНР по направлению Васильевки, применив 17 гранат

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики совершили в воскресенье очередной обстрел самопровозглашенной Донецкой народной республики по направлению населенного пункта Васильевка, применив 17 гранат, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства, в направлении Васильевки украинскими силовиками выпущено "5 гранат из СПГ (станкового противотанкового гранатомета - ред.), 12 гранат из АГС". 
Военнослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
11:50
Появилось видео спецоперации по поимке украинских диверсантов в ДНР
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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