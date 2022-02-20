https://ria.ru/20220220/dnr-1773906359.html

ВСУ совершили обстрел ДНР, применив 17 гранат, заявили в СЦКК

ВСУ совершили обстрел ДНР, применив 17 гранат, заявили в СЦКК - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ совершили обстрел ДНР, применив 17 гранат, заявили в СЦКК

Украинские силовики совершили в воскресенье очередной обстрел самопровозглашенной Донецкой народной республики по направлению населенного пункта Васильевка,... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:17

2022-02-20T14:17

2022-02-20T14:17

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики совершили в воскресенье очередной обстрел самопровозглашенной Донецкой народной республики по направлению населенного пункта Васильевка, применив 17 гранат, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства, в направлении Васильевки украинскими силовиками выпущено "5 гранат из СПГ (станкового противотанкового гранатомета - ред.), 12 гранат из АГС". Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/spetsoperatsiya-1773888830.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр, денис пушилин